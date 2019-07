El 15 de agosto se estrena ‘Once upon a time...in Hollywood’ la nueva película de Quentin Tarantino. Una película en la que el director estadounidense traslada al espectador a “Los Ángeles en 1969, durante el Hollywood hippy” y en la que la música, como siempre en el cine de Tarantino, ocupa un papel principal. Es por ello que el director ha creado un podcast en el que explica pista por pista la elección de cada una de las canciones que sonarán en ‘Once upon a time...in Hollywood’.

Pero, si todavía no has visto la película y quieres guardar el misterio para la sala de cine, está todo pensando y, para ir calentando motores, Tarantino ha creado una lista de “Film & TV Favorites” en Spotify con una selección de 71 canciones, casi cuatro horas de música, que recorren toda su filmografía.

Alguna de las elecciones era obvia, había canciones que no podían faltar, por ejemplo la versión de Nancy Sinatra de “Bang Bang”, que da inicio a Kill Bill Vol. 1. o la memorable “You Never Can Tell” de Chuck Berry, banda sonora de la mítica escena de baile protagonizada por John Travolta y Uma Thurman en Pulp Fiction.

Pero en este trabajo, Tarantino no está solo, Mary Ramos es su fiel compañera desde hace muchos años, cuando comenzó como coordinadora de música en sus dos primeros largometrajes, para después pasar a ser supervisora ​​de la música en cada una de sus películas desde entonces.