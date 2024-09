El musical 'Malinche' estrena hoy su tercera temporada, pese a todo

"Malinche es libertad". Con este lema tan interpretable y reivindicativo regresa el musical 'Malinche', obra de Nacho Cano, con su tercera temporada. Lo hace pese a toda la polémica suscitada en torno a la detención de su director acusado de delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular

El espectáculo podrá disfrutarse a partir de hoy a las 20 horas en el Recinto Ferial de IFEMA de Madrid. Esta vez no habrá becarios mexicanos en la compañía, más si cabe, después de la última información polémica en la que supimos que abogados del ex de Mecano entregaron whatsapps de una becarda en 'Malinche' pidiendo 6.000 euros para no denunciarlo.

La nueva temporada de 'Malinche' arranca con una producción renovada y "llena de sorpresas", después de haber reunido a medio millón de espectadores en sus dos anteriores en la capital española de acuerdo con las cifras de sus promotores.

Como novedad, todos los viernes a las 17 horas se realizará una función en inglés, "una oportunidad única para disfrutar de 'Malinche' en otro idioma y compartir esta experiencia con público angloparlante", aseguran desde su productora.