El nuevo zasca viral de Pérez-Reverte que explica por qué la RAE debe ser valiente

Arturo Pérez-Reverte ya nos tiene más que acostumbrados a un reparto de “zascas” en su activa cuenta de X, antiguo Twitter. El último acometido por el escritor ha obtenido un rotundo éxito, a la vez que se hacía viral, al dejarnos, incluso, una sabía moreleja sobre para que sirve la Real Academia Española (RAE).

Todo comenzaba con un titular que dejaba en una entrevista al diario La Nación de Argentina, donde se le consultó sobre si tenía "alguna iniciativa específica desde el cargo" que ocupa en la RAE. "Esa dejadez de la Academia Española y de otras Academias, a la hora de señalar y decir que algo se está haciendo mal, no me gusta. No quieren complicarse la vida, no quieren enfrentarse a la sociedad. Cada vez me siento menos vinculado con muchas decisiones de la Academia, incluso hay normas de la Academia que no respeto a la hora de escribir", contestaba el autor sin pelos en la lengua como de costumbre.

Reverte, como buen tuitero activo, subía una foto de la página del periódico donde podía leerse el titular de dicha declaración citada anteriormente junto al texto “Sí, eso creo”. Aquí llegaba el momento donde otro usuario contestaba dicho tuit cuestionándose una importante duda: “¿Sería tan amable de explicarnos para qué sirve la valentía en la RAE?”.

Aquí el escritor, experto ya en los “zascas tuiteros”, ofreció una respuesta explicativa que ha generado gran admiración: "Para impedir que políticos, demagogos y analfabetos, y a menudo políticos demagogos que son analfabetos, se apropien de la lengua española, la contaminen de estupidez y destruyan su eficacia y su belleza".

Sin embargo, al usuario replicante no le gustó la contestación del autor y quiso demostrar su disconformidad con él: "La lengua es una herramienta viva y su evolución la marca el pueblo. Los académicos deben dar cuenta de su evolución, siguiendo unos criterios, obviamente, pero no librar una batalla contra ella. Quizá sea más comprensión que valentía lo que necesitan", le matizo.

Ante lo que Reverte concluyó: "Gracias por explicarme la misión de la RAE; llevo allí veinte años, pero siempre es bueno aprender de los expertos. Comunicaré su punto de vista a mis compañeros, que lo apreciarán tanto como yo. Por lo demás, disculpe. Creía dirigirme a alguien que sabe de qué estamos hablando".