El G7 y "Oppenheimer" impulsan visitas récord al museo de la bomba atómica de Hiroshima

El estreno de la película de Christopher Nolan "Oppenheimer", protagonizada por Cillian Murphy, supuso un fenómeno cinematográfico. La cinta aterrizaba en salas con altas expectativas, las cuales cumplió con creces alcanzando una asistencia en taquilla memorable. Fue, junto a "Barbie", una de las películas del año, y varios fueron los expertos que tildaron la cinta como la mejor jamás creada por Nolan. Sea como fuera, es cierto que "Oppenheimer" dio a conocer al mundo entero la historia tras la creación de la bomba atómica, tras el hombre que cambió para siempre el curso de la humanidad. El filme tuvo repercusión en diferentes países, aunque en Japón obtuvo cierta polémica: no ha sido hasta ocho meses después que este país ha decidido estrenar la cinta, dada la herida que la creación de Oppenheimer dejó en Hiroshima y en Nagasaki. No obstante, no todo ha sido negativo, pues el filme ha tenido un efecto positivo en otro aspecto, también en el país nipón: el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima registró 1,98 millones de visitas el anterior año fiscal, que concluyó el pasado 31 de marzo, lo que supone un nuevo récord que podría atribuirse a la cumbre del G7 celebrada allí ese año y al estreno de la película "Oppenheimer".

Cifras aportadas por el museo y recogidas este miércoles por medios locales como el periódico "Asahi" confirman que 1.981.617 personas visitaron durante el anterior año fiscal el museo memorial de la bomba atómica que el 6 de agosto de 1945 fue lanzada por la fuerza aérea estadounidense sobre esta ciudad nipona. El nuevo récord registrado en 2023, con cerca de dos millones de visitantes, podría achacarse en parte a la cumbre de líderes del G7 que la ciudad acogió en mayo de ese mismo año, según autoridades de Hiroshima. Desde la reunión de mandatarios, las largas colas formadas para entrar al museo se convirtieron en una cuestión que la organización del mismo decidió atajar con el lanzamiento de un sistema de reservas en febrero y ampliando su horario dos horas, una antes de la apertura y otra antes del cierre habituales.

Edificio principal del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima Wikimedia

Picos de visitas

También habría contribuido al récord de visitas la película "Oppenheimer", cinta biográfica sobre el físico teórico estadounidense de origen alemán J. Robert Oppenheimer, conocido como el "padre de la bomba atómica" por su destacado papel en la creación de la misma. El filme se estrenó en Japón hace unos días, ocho meses después de su lanzamiento en Estados Unidos, tras una controversia alrededor del legado de Robert Oppenheimer: "Muchos de los visitantes extranjeros con los que hablo mencionan la película", comentó el vicepresidente del museo, Shiro Tani, a Asahi.

La relajación de las medidas restrictivas aplicadas por la pandemia de coronavirus que hicieron aumentar el turismo y la amenaza rusa de usar armas nucleares en Ucrania son otros de los motivos que acercaron a algunos de los visitantes al museo del legado de paz de Hiroshima en 2023. La ciudad registró otros dos picos de visitas a su museo de la bomba atómica en 2016 (1,73 millones) tras la visita de Barack Obama, el primer presidente de Estados Unidos en viajar hasta Hiroshima, y en 2019 (1,75 millones) con la reapertura de las instalaciones después de dos años cerradas por obras de renovación.