Las palabras del castellano que no tienen traducción al inglés

En el mundo existen más de 7.000 idiomas diferentes, y el castellano (o español) es el segundo más hablado en el planeta. Así, esta lengua es cada vez más hablada y más enriquecida, pues la cantidad de palabras que recoge la RAE supera las 100.000, aunque sumando las que no están incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española, son casi 300.000. Casi todas tienen su variante en otro idioma, no obstante, existen algunos términos que no tienen traducción al inglés.

Además de hablarse en España, el español es la lengua nativa de gran parte de los países de Latinoamérica, y cada vez es más habitual entre los habitantes de Estados Unidos. En sí, es hablada en cada uno de los continentes que componen el globo, y también se estudia como segunda lengua en un gran número de territorios.

¿Qué palabras del español no tienen traducción al inglés?

El castellano y el inglés son dos idiomas diferentes. De por sí, no viene de la misma familia lingüística. Mientras que el inglés tiene su origen en la llegada de las tribus germánicas a Britania en el siglo V, el castellano es una lengua romance que procede del latín hablado, como el francés o el italiano. Sus diferencias se pueden notar, por ejemplo, al leer fonéticamente, pues el inglés no se lee de esa forma debido a la gran cantidad de letras mudas y homófonos.

Mientras tanto, otras diferencias se refieren a, por ejemplo, que en el inglés la mayoría de los sustantivos no poseen género; en el inglés, el adjetivo va antes del sustantivo, mientras que en el español puede ir por delante o por detrás; el español ofrece más opciones para conjugar un verbo, y por último, el uso de las mayúsculas y los signos de puntuación.

Es por eso por lo que las diferencias se notan, incluso, en la traducción. Por tanto, estas son las palabras del español que no tienen traducción al inglés.