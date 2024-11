Estos son las cinco palabras en castellano que no tienen traducción al inglés de ninguna de las maneras

El inglés es la lengua imperante que domina la comunicación entre naciones tanto de los ciudadanos como de sus dirigentes. A lo largo de todo la superficie, este idioma acumula millones de personas de los cinco continentes que cuentan con él como lengua materna. Es por eso que, como consecuencia de su globalización, se ha convertido en la primera vía de conexión en terrenos comerciales. De hecho se estima que alrededor de un 25% de los trabajos que hay ofertados tienen como requisito principal para optar a su contratación.

Sin embargo, su popularidad no le exime de su falta de variedad con otras lenguas como el italiano o el castellano. Sin ir mas lejos, esta lengua no encuentra en su vocabulario una distinción tangible entre 'amar' y 'querer', ni entre 'ser' y 'estar'. Algo inconcebible en nuestro imaginario pero que cobra sentido una vez se interioriza el aprendizaje de este lenguaje. Asimismo hay que destacar las diversas jergas aparentes en cuestión a la zona geográfica y a los distintos dialectos de nuestro país.

Si lo analizamos desde un punto de vista histórico, la propagación de esta manera de hablar tiene su origen en el antiguo Imperio británico y la colonización de territorios de todas las zonas del mundo. Actualmente tiene presencia en más de 57 países ya sea como primera lengua o segunda. Es preciso romper una lanza a su favor puesto que, con motivo de su gramática y su vocablo, resulta uno de los idiomas más fáciles de aprender. En comparación con el castellano, la complejidad de este conforma todo un reto para aquella personas deseosas de conocerlo, por eso existen algunas palabras que no tienen una interpretación como tal al inglés.

Arremangar

Este primer ejemplo es uno de los clásicos en el desarrollo de nuestras costumbres. Es empleada de forma rutinaria y tiene varias connotaciones añadidas que conforman ciertas expresiones o formas de hablar. El simbolismo que le otorgamos a 'arremangarse' en nuestra concepción reside en el trabajo, cuando vamos a hacer algo que requiere gran esfuerzo. Esto por supuesto ni lo contemplan los ingleses, al menos con esta acepción.

Para exponer la diferenciar y el cómo este idioma representaría a este verbo veamos un ejemplo con una frase normal. 'Me arremango la camisa todas las mañanas', su traducción sería algo así como every morning i roll up my shirt sleeves. La reconversión de esta frase de forma literal al castellano sería 'me enrollo las mangas de la camisa', fruto de la conjunción de verbos y acciones.

Desvelarse

Este acto tampoco tiene una conversión propia al inglés sino que, al igual que con el anterior verbo, su traducción es literal. Durante la acción de desvelarse, esta se intensifica cuando no tenemos sueño, es decir, cuando no podemos dormir. Por tanto, siempre y cuando uno se quiera referir a este suceso en el ingles deberá hacerlo de la siguiente forma i can´t sleep, por supuesto el tiempo verbal depende del sentido que le queramos dar a la frase.

Caluroso

Es ahora cuando entran a escena los famosos verbos compuestos. Si bien este concepto si que tiene una determinada acepción en la lengua británica, no lo hace en una única palabra sino que se nutre de la conjunción de verbo y adjetivo para referirse a esta práctica. Con este ejemplo es fácil de comprender, la frase 'ella duerme con el aire acondicionado porque es muy calurosa' se traduce como she sleeps with the A/C on because he gets hot very easily. Es esa anexión la que le da el mismo significado a la frase pero expresada de manera distinta.

Anteayer

Una vez más el inglés recurre a la literalidad del hecho para significarlo. Es decir, si 'anteayer' se refiere a 'antes de ayer', la transformación al inglés es este mismo concepto, por tanto, se expresa como the day before yesterday.

Consuegro

Dentro del árbol genealógico inglés se encuentran varios vacíos legales que no encuentran una denotación propia. Es por eso que, una vez más, este idioma aboga por la conjunción de sentidos para crear uno nuevo. En este caso, la manera oficial de nombrar a un consuegro en inglés es father-in-law of my son.