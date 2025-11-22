Panodyssey, la red social que apuesta por la escritura ante el consumo audiovisual masivo

En una época dominada por el consumo masivo y acelerado de contenido audiovisual en TikTok, Instagram, YouTube y otras plataformas de vídeo, la red social francesa Panodyssey apuesta por la escritura porque "escribir está de moda", según asegura su CEO, Alexander Leforestier. Y lo hace con un contenido lento y multiformato. ¿Cómo lo logra? Creando una "una habitación web tranquila" en la que cada usuario crea su espacio con un nombre y una descripción y puede usar diferentes formatos de texto, desde los cortos propios de redes sociales a otros más largos como los de los géneros periodísticos.

Abierta hace seis años, la plataforma fue la primera red social que expidió certificados gratuitos vinculados a una persona física, lo que evita la creación de perfiles falsos, aunque se puede utilizar un seudónimo en algunos casos y que además protegen los derechos de publicación del escritor. Además la red social cuenta con sistemas de moderación y monitorización para gestionar el contenido porque "si se quiere destruir la reputación de alguien en Internet, hay que actuar de inmediato, sin esperar 24 horas", agrega Leforestier.

El CEO de Panodyssey, entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido, ha explicado que en las nuevas plataformas de escritura en internet coexisten dos modelos para los creadores, el de llegar a una gran audiencia y obtener suscriptores de ella y el de monetizar los contenidos. "Tú decides si publicas tu propio contenido de forma gratuita o si quieres conseguir suscriptores, y tú estableces y decides el precio de tu suscripción", lo que, a su juicio, supone "una revolución" porque mucha gente "ahora acepta pagar directamente a un periodista, a un creador, a un artista".