Era simplemente cuestión de tiempo que Patricia Wulf, ex mezzo y ahora agente inmobiliario cuyo nombre ha dado la vuelta al mundo por acusar a Plácido Domingo de un presunto delito de acoso sexual, concediera su primera entrevista. Se ha convertido en una de las mujeres más buscadas tras hacer pública la situación que asegura sufrió hace treinta años. Ella es la única de las nueve víctimas, ocho cantantes y una bailarina, que ha dado su nombre y apellido. El resto de las denunciantes son anónimas.

Wulf ha hablado para NPR y arranca la entrevista comentando que realmente se sentía incómoda cuando salía al escenario y Plácido Domingo la esperaba escondido, al acecho. Ante la cuestión de si "alguna vez se propasó con ella", su respuesta es contundente: "No, nunca. Él sabía bien lo que hacía". Define la relación entre ambos como en un claro desequilibrio de fuerzas: "El era un dios y yo estaba delante de él. Me había costado demasiado llegar y no quería tirar mi carrera. Si contaba lo sucedido no me iban a creer. Me gustaba trabajar y lo necesitaba para vivir", declara.

Lo curioso es que asegura que tras las negativas a las presuntas insinuaciones del tenor ella siguió trabajando con él. "¿No sufrió las consecuencias de su actitud?", le pregunta la periodista. "No, no las sufrí. De hecho, fue curioso: él y la compañía seguían contratándome. Y eso resultó genial porque pude cantar en "La flauta mágica", en "Fedora", en "Don Carlo"... De hecho, en "Fedora" recuerdo haberle preguntado a uno de los directores de orquesta cómo podía acabar con esta incómoda situación, cómo hacer para que me dejara de molestar."Sigues diciendo que no. Y finalmente se detendrá", fue la respuesta.

Ante la pregunta de por qué en este momento, treinta años de que hayan sucedido los hechos, Wulf responde: "Me dedico a enseñar canto, trabajo con la voz. Y si un estudiante quiere seguir una carrera en la ópera siento que es mi obligación hacerle saber qué lo que me sucedió a mí puede pasar. Espero que mi experiencia pueda dar a quienes están empezando la fuerza y el coraje suficientes para decir no. Solo cuando tengas fuerza para decir que no te sentirás bien contigo mismo", añade. Sus encuentros, que cifra entre 25 y 30, se prolongaron por espacio de dos años.