Paul McCartney revela cuándo saldrá a la luz la última canción de 'The Beatles'

Paul McCartney, ha sorprendido hoy a todos al anunciar una nueva canción de la banda, con todos los miembros originales. La canción en cuestión se titula "Now and Then" y será lanzada el 2 de noviembre, más de cinco décadas después de la disolución del grupo.

McCartney compartió esta noticia a través de su perfil de Instagram, donde detalló que el lanzamiento de esta nueva pista vendrá acompañado por el estreno de un documental de 12 minutos en el canal de YouTube de la icónica banda británica. El metraje narrará "la historia detrás de la última canción de los Beatles", según escribió el bajista de la banda en su publicación. Contará con "imágenes y comentarios exclusivos" de McCartney, el baterista Ringo Starr, el difunto George Harrison y el hijo de John, Sean Ono Lennon, entre otros.

El músico de Liverpool ya había insinuado que habría nuevo material de la banda a finales de 2023, aunque no especificó de qué canción se trataba en ese momento. Esta revelación la hizo en el programa Today de la BBC, donde explicó que, gracias a la Inteligencia Artificial, habían logrado extraer la voz de John Lennon. A pesar de que los cuatro miembros habían trabajado en la canción en el pasado, McCartney la ha completado junto a Ringo Starr.

La canción tuvo un casi lanzamiento en 1995. John Lennon había dejado una demo de la canción grabada en 1978, pero lamentablemente falleció en 1980. Posteriormente, en 1994, Yoko Ono entregó a McCartney un cassette titulado "For Paul," que contenía material dejado por John antes de su muerte. Entre el contenido se encontraba "Now and Then."

Los Beatles, aunque sin Lennon, consideraron lanzarla en el recopilatorio "Anthology 3", pero George Harrison no quedó convencido. McCartney compartió que "a George no le gustó" y, debido a que los Beatles operaban como una democracia, decidieron no incluirla en el álbum.