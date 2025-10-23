Teatro eres tú, Bécquer

Al mal tiempo, buena cara. No quedaba otra. Como tantos otros artistas, Débora Izaguirre también supo sacar algún “partido” creativo al confinamiento y se dedicó a armar esos proyectos que el ajetreo cotidiano había ido postergando sin aparente solución. Rescató un corto que había escrito con 25 años y se lanzó a rodarlo en cuanto la situación se lo permitió; se empapó de Santa Teresa de Jesús, con la intención de montar un monólogo; y empezó a barruntar, por último, la idea de llevar a escena ‘El monte de las ánimas’, una de las inolvidables leyendas del escritor que tanto le había fascinado desde niña: Gustavo Adolfo Bécquer.

Concluido el encierro, la idea se fue transformando a lo largo de cinco años hasta convertirse en ‘Más allá de esta vida’, la obra que podrá verse ahora en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, un teatro que ha empezado a establecer, curiosamente, una interesante y fiel relación con el gran autor sevillano, si tenemos en cuenta que en esta misma sala se han representado recientemente ‘Vano fantasma de niebla y luz’ (2023) y ‘El monte de las ánimas (Historias de terror)’ (2024). “Yo quería hacer ‘El monte de las ánimas’, pero, claro, era una narración demasiado breve para dedicar un espectáculo solo a ella -confiesa Izaguirre-, así que decidí incorporar mi otra pasión, que era el propio Bécquer. Leí las ‘Cartas desde mi celda’, las ‘Cartas literarias a una mujer’... empecé a investigar sobre su vida, sus relaciones..., y a partir de ahí fui construyendo una obra sobre el propio autor en la que, al mismo tiempo, aparecen textos que él dejó escritos”.

Además de las obras ya citadas, alimentan la dramaturgia ideada por Izaguirre algunas de las ‘Rimas’ y otra conocida leyenda, ‘Los ojos verdes’.

Desde el punto de vista argumental, la función nos lleva a los días previos a la muerte de Bécquer, ocurrida en 1870. “A partir de ahí -señala la autora y directora-, vamos a ir dando saltos en el tiempo de la mano del escritor; entraremos en algunos recuerdos, como los de su relación con Julia Espín; en sus delirios, en los que aparecen otras mujeres importantes en su vida; en su regresión a la infancia, donde veremos la herida por la pérdida de su madre cuando era un niño; o en sus momentos creativos premortem, donde él mismo se confunde con los personajes de sus leyendas”.

Acompañados por el violín de Álvaro Alvarado, que también incorpora algunos secundarios y ejerce además de maestro de ceremonias, dos actores interpretan a distintos personajes relacionados con la biografía de Bécquer, o con sus ficciones; son Fran Pineda, dando vida al propio poeta andaluz, y Zuria Gómez. Todo un reto para Izaguirre el dar cohesión y sentido teatral a materiales tan heterogéneos y de naturaleza tan narrativa, como es el caso de las leyendas. “He intentado resolverlo de la forma más sencilla posible, que es sirviéndome de los elementos de la escenografía -aclara la directora-. Esos elementos son tumbas, pero se van transformando en otras cosas según las necesidades. Hay un juego muy teatral, nada realista, de descontextualizar los objetos. También me ayudo de los cambios de iluminación con el espacio vacío, las proyecciones, el espacio sonoro, la música... El violín de Álvaro (Alvarado) da mucho juego. La verdad es que estoy muy contenta con todo el equipo y el trabajo que hacen”.