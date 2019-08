¿Quién fue realmente Juan Sebastián Elcano?

Recordamos los momentos, los olores, los lugares e incluso las palabras, pero en ocasiones tendemos a olvidar lo verdaderamente importante; las caras. La de Juan Sebastián Elcano protagonizó la primera circunnavegación de la Tierra y sin embargo, todavía hoy, sigue siendo un auténtico desconocido para muchos. Maestre de “La Concepción”, pescador desde su adolescencia, perseguido por la justicia y padre relajado, este guipuzcoano nacido en Getaria en 1486 pertenecía a una numerosa familia de nueve hermanos. Hijo de Domingo Sebastián de Elcano y de Catalina del Puerto, no tardó en manifestar su temprano amor por el mar, consecuencia en parte de que su nacimiento se produjera en un solar que estaba situado encima de un acantilado, sobre un farallón azotado por el agua salada del norte.

Con veintitrés años, los bolsillos vacíos y una nave en Italia de doscientos toneles, inició una espiral de decisiones equivocadas que por paradojas del destino terminaron conduciéndole hasta el puerto del territorio hispalense que más tarde le colmaría de éxitos. Tras pedir prestado algún dinero a unos comerciantes de Saboya y haciendo uso de una osadía considerable al ofrecer su nave como garantía, las cosas empezaron a complicarse. Le resultó imposible devolver a tiempo el dinero a los usureros y estos no dudaron en exigirle de inmediato la entrega de la embarcación.

En el siglo VI estaba prohibido vender embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de guerra, por lo que en el momento en el que Elcano no tiene más remedio que acceder y entregar su nave para saldar la deuda contraída, se sitúa fuera de la ley. Su vida sentimental no hizo de menos a la profesional y es sabido que llegó a tener hijos con dos mujeres distintas y nunca contrajo matrimonio con ninguna. María Hernández de Hernialde fue el nombre de una de esas dos mujeres a la que conoció durante su juventud y con la que tuvo un hijo llamado Domingo. Perteneciente a una familia de origen humilde de algún caserío cercano a Getaria, cuentan que la relación no fue bien acogida por la familia de ésta.

Con independencia de sus sísmicos movimientos personales, Elcano se embarcó en 1518 en la que se convertiría en la travesía de su vida, siendo el máximo experto en cuestiones de navegación que se encontraba a bordo de "La Concepción" y tuvo la curiosidad y el atrevimiento suficientes como para enfrentarse a lo desconocido a su vuelta con la nao "Victoria" a España a través de Índico. Fue capaz de conducirla hasta las proximidades de Sumatra, frente a la península de Malaca, desde donde cruzó el ecuador con el firme objetivo de no encontrarse con los portugueses, dejando a su mano derecha toda la costa de la India mayor. Se trata de una ruta que en la actualidad sigue caracterizándose por su alto nivel de complejidad y por la presencia de desfavorables y aterradores vientos meridionales. Curiosamente, entre los dieciocho supervivientes de esta nave que consiguieron llegar a Sanlúcar de Barrameda, el italiano Antonio Pigafetta, encargado de elaborar la crónica de esa vuelta al mundo, no escribió ni una sola palabra acerca de la figura de Juan Sebastián Elcano. Y sin palabras que atestigüen la memoria, resulta relativamente sencillo olvidarse de las personas.