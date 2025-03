Los relatos de la caída de un imperio

Sin duda, no hubo mejor manera a nuestro alcance, para conocer a Joseph Roth , que el libro que publicó en 2014 la editorial Acantilado, «Ser amigo mío es funesto. Correspondencia (1927-1938)»: todas las cartas que se intercambiaron él mismo y su amigo Stefan Zweig . De este tenemos mil y una ediciones, pero de Roth, muerto en mayo de 1939 a los 45 años, consumido por el alcohol en París –adonde se había exiliado seis años antes, poco después de publicar la que él mismo sabía que era última novela, « La leyenda del santo bebedor »–, se necesitaba una luz biográfica que iluminara su oscura andadura desde dentro. Y no hay nada más íntimo que la correspondencia sincera, privada, a otro interlocutor e

Es esa correspondencia, Roth aparecía como quien fue –descarnado, susceptible, exhausto, al borde siempre del estallido postrero– al lado de un Zweig solidario, preocupado, leal pese a la tormentosa relación a la que lo obligaba su compatriota, que siempre atacaba para defenderse, siempre se lamentaba para mendigar, siempre describía su caída al abismo para pedir, ingenua e inconscientemente, alguien que le fuera a salvar de la ruina de su vida; en suma,él precisamente, un judío que vio cómo Europa se autodestruía a la vez que Hitler dominaba una Alemania donde ya no cabían libros como los suyos y los de Zweig.

Hacemos tanto hincapié en Roth porque de él son el noventa por ciento de estas cartas, y sin embargo, Zweig cobra la misma importancia tanto por ser el centro de las quejas editoriales de su colega, siempre en torno a los contratos que él ve injustos, como por recibir peticiones de dinero o reproches por explicarse de una determinada manera o incluso tardar en responder. Roth señalaba sin complejos errores en las obras de Zweig, e incluso en su comportamiento, que tildaba de bondadoso pero ciego ante la interesada amistad de algunos, en une época marcada por trabajar hasta la extenuación para sobrevivir. Ese es el día a día de un Roth enfermo e histérico, y a la vez lúcido y crítico: «La palabra ha muerto, los hombres ladran como perros», advierte en octubre de 1933. Y en medio, presidiéndolo todo, «escribir, escribir, escribir» (28-IX-1394), volcado todas las horas del día en obras con las que nunca ganará suficiente dinero, pues éste acaba en manos de demasiada gente a la que quiere enfermizamente mantener.

«Soy un infame», «Toda amistad conmigo se echa fácilmente a perder», «Ah, soy imbécil y juicioso a la vez, y esto me hace todavía más infeliz. (…) Me voy a pique», va gritando Roth. Y sin embargo, en aquella edición de Acantilado se decía que faltaban muchas cartas de Zweig a Roth porque este «apenas dispuso alguna vez de una vivienda propia, por lo que se comprende la pérdida de documentos». En este sentido, también es muy abundante y dispersa, y por lo tanto difícil de agrupar, su obra periodística, pues, como se dice en una nota inicial a sus « Cuentos completos» (traducción de Alberto Gordo) que acaban de salir a la luz, en su haber tiene más de mil quinientos artículos, «y la lista no deja de crecer, y una obra narrativa de considerable extensión, pero incomparablemente más manejable».