¿Sabías cuál es el plural de "tráiler"? La RAE aclara la duda

El dilema de cómo formar el plural de la palabra "tráiler" ha confundido a muchos hablantes de español. En particular, se plantea la cuestión de si debemos decir "tráilers" o "tráileres". Para aclarar esta incertidumbre, recurrimos a la Real Academia Española (RAE) en busca de orientación.

En la lengua española, la formación del plural de sustantivos y adjetivos generalmente no representa un desafío importante. No obstante, en ocasiones, nos encontramos con palabras que provienen de otros idiomas, es decir, extranjerismos, que pueden generar confusión debido a sus diferencias en la grafía. Estos términos extranjeros, al no ajustarse de manera directa a las reglas gramaticales del español, nos llevan a preguntarnos cuál es la forma correcta de pluralizarlos.

Un ejemplo concreto de esta situación se da con la palabra "tráiler". Este vocablo se toma del inglés "trailer," que se refiere tanto a un "remolque, especialmente el de grandes dimensiones acoplado a un camión" como a un "extracto de una película que se proyecta, con fines publicitarios, antes de su estreno". Para despejar las dudas sobre su pluralización, consultemos lo que nos dice la Real Academia Española (RAE) al respecto.

Según la RAE, el Diccionario panhispánico de dudas establece que, aunque podría parecer extraño a muchos, la forma gramaticalmente correcta para el plural de "tráiler" es "tráileres" y no "tráilers," una variante que se encuentra ampliamente difundida, pero que, en realidad, es inadecuada.

La razón detrás de esta elección radica en las reglas de formación del plural en español. Cuando se trata de sustantivos y adjetivos que terminan en l, r, n, d, z, j, y no están precedidos por otra consonante, el plural se forma agregando "-es". Esto se aplica a ejemplos como "color" (pl. "colores"), "césped" (pl. "céspedes"), "reloj" (pl. "relojes"), y, por supuesto, "tráiler" (pl. "tráileres").

Entonces, en resumen, aunque el uso común haya popularizado la forma "tráilers", lo más adecuado y correcto para expresar el plural de esta palabra es "tráileres". La RAE respalda esta grafía basándose en las reglas gramaticales de la lengua española.