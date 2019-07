Sophia Loren vuelve al cine a los 84 años por amor de madre

La madre es un asunto muy serio en Italia. El más serio. Madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle... Sophia Loren, «La divina», se consagró internacionalmente con «Dos mujeres» (que le valió el Oscar en 1961), un canto a la maternidad irredenta, a la mujer que protege la camada por encima de su propia vida. En una de las escenas más terribles de aquel filme, y de la historia del cine, ella, Cesira, se ofrece a ser violada por los soldados coloniales franceses para que nadie toque un solo pelo a su hija Rosetta. Amor de madre, amor sobrehumano. Ese papel iba a ser para Anna Magnani y, curiosamente, la Loren iba a encarnar a la hija. La Magnani no lo vio claro y «La divina» le comió la tostada. Al frente del cotarro estaba el insoslayable factotum del cine italiano de la época, el productor Carlo Ponti, que apenas cinco años después desposaría a Sophia Loren en la cúspide de su fama. Juntos tuvieron a Carlo y Edoardo. Este último, cineasta, es el responsable de que la gran «mamma» italiana regrese al cine con edad de abuela: 84 años. Hace una década, tras el musical «Nine», que la Loren no pisa un set, a menos que sea en un par de cortometrajes también de su hijo. Ahora, ha aceptado un papel que no es moco de pavo: «The Life Ahead», una nueva adaptación de la novela de Romain Gary que cedió todo el protagonismo a una madura Simone Signoret. Aquella cinta, traducida como «Madame Rosa», en la que una superviviente del Holocausto forja un vínculo emocional con un adolescente senegalés logró el Oscar a la mejor película extranjera en 1977. El listón está alto, pero Sophia Loren lo fía todo a su hijo: «Conoce cada centímetro de mi cara, mi corazón, mi alma. Él solo pasará a la siguiente toma cuando alcance mi verdad más profunda».