Cultura

En teatro y literatura, los grandes temas siguen siendo grandes independientemente del tamaño del marco en el que se encuadren. Y esto lo debe de saber muy bien la directora y dramaturga Marianella Morena, que ha miniaturizado el espacio en el que tiene lugar el conflicto de «Fuenteovejuna» tratando de mantener intacta la magnitud y la naturaleza del mismo. El abuso de poder y el maltrato, que Lope abordaba en su obra dando protagonismo a un pueblo entero, y haciendo partícipes de la acción a los mismísimos Reyes Católicos, son también los asuntos medulares de esta propuesta, solo que aquí aparecen concentrados en el hábitat de un simple supermercado.

«No descubro nada si digo que los clásicos son clásicos porque tocan temas que aún sobreviven –señala la directora–. Pero a mí lo que me interesa es rastrear esos temas para afrontarlos desde el presente, desde este lugar, tratando de establecer un diálogo con el autor basado en la horizontalidad, y nunca en la fricción». De este modo, en «Fuenteovejuna. Historia del maltrato» –así se titula exactamente la función– Laurencia se transforma en una cajera; Esteban, su padre, en el encargado del establecimiento; Frondoso, en un operario clasificador; Pascuala, en empleada de la carnicería; y Fuente, trasunto del comendador, en el gerente de la empresa.

Una adaptación con la que Morena quiere aventurarse por los intersticios de la injusticia social, algo que es ya una constante en su carrera teatral, si bien aquí se ha ceñido a la ficción y en otras ocasiones ha echado mano de la realidad y el documental. «Sí, me preocupa la injusticia, y me preocupa identificarla hoy –confirma la directora–. Nosotros, en el mundo civilizado, sabemos que tenemos derechos, pero el mal se va reciclando permanentemente; el abuso de poder tiene hoy muchas capas, y queda a veces en una zona gris, porque el mal se adapta a los tiempos. Por otra parte, hay algo que también me interesaba plantear, y es que no todas las personas saben reaccionar a tiempo ante ese abuso, y eso tiene una gran condena a nivel social. Hay una presión social muy injusta sobre esa gente que no supo reaccionar a tiempo y que acaba siendo casi siempre tachada de idiota».

Mané Pérez (Laurencia), José Luis Torrijo (Esteban), Cristina Iglesias (Frondoso), José Carlos Cuevas (Fuente) y Carmen Baquero (Pascuala) integran un reparto de procedencia muy heterogénea en una propuesta en la que, además, hay mucha metateatralidad. «Hemos querido hacer con ello un abierto homenaje a Lope», confirma Morena.