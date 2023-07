Germán Vega: "No usar la inteligencia artificial es de tontos"

Pocos habrá con el mismo conocimiento que Germán Vega García-Luengos tiene en el Siglo de Oro español, profesor de la Universidad de Valladolid que marcó un hito que por estas tierras suena, pero poco...: rescatar una obra de Lope de Vega a través de la inteligencia artificial (La francesa Laura). De haber ocurrido en Francia o Inglaterra con Molière o Shakespeare los fastos hubieran estado (casi) a la altura de una coronación real. Aquí no, aquí somos de otra pasta, y el investigador y también director de Olmedo Clásico se resigna ante las evidencias; eso sí, él no ceja en su empeño de sacar más y más de las páginas. Y mientras se reconoce ese trabajo, Vega se entretiene con el festival que dirige junto a Benjamín Sevilla estos días por Olmedo (hasta el domingo).

−Abrió Eduardo Vasco con Rojas Zorrilla, pero veo mucho Lope.

−Eduardo es un seguro. Solo hay que recordar su etapa al frente de la CNTC, cuando se cogió velocidad de crucero. Y sí, hemos buscado a Lope con bastante fuerza. No deja de sorprendernos con cosas de toda la vida, como El castigo sin venganza. Hay de todo: de lo trágico a lo cómico; muy conocidos y otros muy desconocidos, como El amor enamorado y El marqués de las Navas [y aunque no se ha representado, las jornadas académicas sí han trabajado La francesa Laura, la obra que rescató junto a la IA y de la que ha publicado una edición con Álvaro Cuéllar, que se estrenará en otoño en Madrid].

−¿Cómo es la relación de investigadores y «teatreros» que suben esas obras al escenario?

−He visto grandes riñas, pero nos entendemos bien. Siempre hay riesgo de sufrir el quebranto, pero la historia de los últimos años ha sido muy beneficiosa para el teatro. Mira, este año también tenemos La casa de los celos, de Cervantes, que es una obra que nadie se había atrevido a probar hasta ahora. Si este país no fuera como es, Cervantes sería obligatorio.

−¿Qué es más difícil, cuadrar el presupuesto o encontrar algo que de verdad le guste?

−Las dos cosas. Porque en Almagro y Mérida hay mucho dinero detrás; y nosotros, en relación presupuesto-rendimiento somos los mejores. No tenemos dinero para poner banderas o anuncios en el metro. La crisis se ha notado, pero sin quejarnos. Llenamos, fidelizamos con el público, traemos a gente joven... Además de la parte académica.

−¿Tras Laura, qué busca?

−Seguimos en la misma línea. Ya hablaremos más adelante, pero lo que está descubriendo la estilometría es analizar textos como antes no se podía. La idea es recuperar a un dramaturgo que debería tener más espacio: Andrés de Claramonte. Suyo es «El burlador» y no de Lope. Fue actor, director de compañía, autor... Lo tenía todo, pero cuando se recupera el teatro del Siglo de Oro Menéndez Pelayo tenía muchos prejuicios y se tapó todo. También fue el autor de «La estrella de Sevilla», que no es moco de pavo. Claramonte está en el origen del mito de Don Juan, el no va más de la cultura española proyectada al mundo. Tendrá un repertorio de 20 a 40 obras. En 2026 será su cuarto centenario y sería bonito redondearlo.

−La gente duda de la IA y usted la ha domado. ¿Cómo se usa?

−Si no la usas, eres tonto. Hay cosas que están ahí y conviene no prescindir de ellas. Hay situaciones que no puedes afrontar con tus fuerzas, pero si te apoyas en las máquinas, sí. El trabajo final, el más importante, es la inteligencia natural, pero la IA, en segundos, te da pistas a las que un investigador llegaría en meses. Coges esas claves, las limpias y luego ya buscas razones de carácter tradicional. Antes de «La francesa Laura» descubrimos una obra de La monja alférez, tan interesante como una LGTBi del siglo XVII, una novicia que se escapa y se convierte en un sanguinario militar. Se pensó que era de Pérez de Montalbán y la estilometría ha demostrado que es de Ruiz de Alarcón. Ya se han montado varias versiones y eso me gusta. Antes no hacían caso a las investigaciones y ahora llegan a los escenarios, me da hasta vértigo.

Rafael Álvarez "el Brujo" pondrá el broche final a esta edición de Olmedo Clásico Sergio Parra

−¿Y la censura le da vértigo? Hace no mucho un Lope estuvo en la picota. ¿Se le desvirtuaba?

−No sé qué hubiera hecho él, pero seguro que no hubiera sido un arqueólogo de sí mismo, se hubiera adaptado a los tiempos. Era un poeta popular, un encantador de públicos. Le gustaba captar lo que quería el espectador y dárselo: «Hablarle en necio para darle gusto», decía en el Arte nuevo. Pero aquello no fue censurar a Lope, sino a un montaje, que por cierto no he visto, así que no opino. No actualizar un texto clásico es traicionarlo. Los propios dramaturgos reajustaban los textos. Todo en esta vida es hacerlo bien. Yo no me escandalizo con las propuestas de hoy siempre que consigan una obra de arte, aunque a veces es interesante poner «basada en Lope» porque cuando te separas demasiado conviene ser justo y no empobreces el producto. Además te evitas a gente frustrada. Lo fundamental es que el teatro que quieras poner sea de hoy. Otra cosa somos los investigadores, que tenemos que tragar con todo [ríe].