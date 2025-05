Guillén-Cuervo presenta la gala de los Talía, los Goya de las artes escénicas: "Actuarán Blanca Paloma o Lucía Lacarra"

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén-Cuervo, ha presentado este viernes la gala y a los nominados de la tercera edición de los Premios Talía, que se celebrarán este lunes 12 de mayo en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid.

"Los Premios Talía son los homólogos a los Goya", ha afirmado la intérprete, quien ha avanzado en un encuentro con los medios de comunicación que en la gala, que se retransmitirá por televisión, habrá números con los que intentan representar a todas las disciplinas y cuentan con un "nivelón" de entregadores de premios.

"Blanca Paloma va a estar también en el escenario haciendo una cosa brutal, y Lucía Lacarra o Chevi Mudaray", ha señalado.

Los Premios Talía reconocen cada año la labor de los mejores profesionales de cada una de las especialidades creativas sobre el escenario. Son una oportunidad única para reconocer el valor de todas y cada una de las profesiones y manifestaciones creativas que contribuyen a hacer de las artes escénicas "una expresión esencial para el crecimiento de la sociedad".

La retransmisión en RTVE comenzará a las 20:00 horas con la alfombra roja y la gala se empezará a emitir a las 22.00 horas. "Va a haber actuaciones de danza contemporánea, de circo, música escénica, un poco de todo", ha precisado Guillén Cuervo.

La presidenta de la entidad prevé que las artes escénicas van a sobrevivir al desarrollo de la Inteligencia Artificial. "Las artes escénicas tienen algo de golpe de realidad, pocas cosas van a sobrevivir a la IA como el arte encima del escenario. ¿Quién sustituye a mi madre haciendo 'La Celestina'?", se ha preguntado.

"Tengo la esperanza de que eso va a ser inmortal porque es un ser humano encima del escenario con otro ser humano que tiene interés en escuchar", ha puntualizado Guillén-Cuevo, destacando que ahora los artistas "son multidisciplinares": "Hacen de todo".

Asimismo, ha relatado que tanto ella como sus hermanos se han movido con "menos alas y menos soltura" debido al trabajo de sus padres. "No me sentí con capacidad de decir que no cuando se me propuso el cargo (de presidenta) por responsabilidad", ha recordado. "Yo me tomo este encargo, esta cruzada, de una manera tan seria porque creo que tiene mucha responsabilidad hacer entender a las instituciones la importancia de la cultura, del arte, de la palabra, de la música, de las gentes que se suben a los escenarios para poder llevar a cabo todo eso", ha manifestado.

En este punto, Guillén-Cuervo ha hecho hincapié en que su papel "es delicado" al frente de la Academia de las Artes Escénicas ya que está representando "a gentes muy diferentes y todas merecen el mismo respeto". "Es una institución independiente, las ideologías están en el universo de cada alma, pero no de la propia academia. En nuestras cenas recibimos a todas las instituciones, por una vez están unidos gracias a la cultura y eso me parece muy bonito", ha celebrado.