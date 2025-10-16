La vanguardista ZirKuSS presenta en el Circo Price las consecuencias del desorden

El Teatro Circo Price acoge por primera vez a la compañía donostiarra ZirKuSS, que presenta su espectáculo 'Sstrai' hasta este sábado

El Ayuntamiento de Madrid ha destacado que se trata de una productora que divulga y provoca una nueva forma de entender el circo inspirada en las tendencias mundiales más vanguardistas.

Miren Barrena se sumerge en un mundo dónde el circo y las artes plásticas hacen uno y empieza a investigar. En su búsqueda, Miren se cruzará con diferentes personas y experiencias, planteándose inquietudes y preguntas a través de la escayola, en un ejercicio que "demuestra cómo el desorden generado no tiene vuelta atrás".

Encuentros con la duda

El público se cruzará en su camino y explorará junto a la escultora, los acróbatas y bailarines el proceso de creación. Sus encuentros con la duda, el bloqueo creativo, el juego, la ayuda o el tiempo, que juega en contra, los captará a través de este material que "representa bien la entropía".

Sus creadores definen 'Sustrai' como "una búsqueda escénica de lo que nos sostiene y nos impulsa". "Es también una celebración del mestizaje artístico, de la memoria compartida y de la belleza de lo efímero", remarcan.

La compañía ZirKuSS se inspira en el estilo francocanadiense y en el circo de vanguardia, apostando por el lenguaje físico, visual y poético. Se trata de una compañía surgida en el corazón de Euskadi con el espíritu de convertirse en un lugar de exploración, creación y desarrollo de artes escénicas.

Creada por el acróbata y artista donostiarra Lander Briones, ZirKuSS cuenta con un equipo interpretativo integrado por un conjunto de artistas multidisciplinares. En la creación de Sustrai participan también dos coreógrafos: Gil Harush, conocido y premiado coreógrafo internacional, y Maialen Alberro, nacida en Donostia, bailarina profesional de danza clásica y contemporánea.