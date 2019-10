Los primeros versos del nuevo single dicen: “I don’t care, I know you’re going to hate this song, and that’s fair we never really got along” (“Me da igual, sé que vas a odiar esta canción y es justo, porque nunca nos llevamos bien”), unas líneas que Townsend describe como “una canción dedicada a todos esos artistas que hayan sido acusados de apropiarse de una canción. ¿En serio? Nuestro abanico musical es suficientemente limitado en el siglo XXI como para que venga un estúpido a reclamar la autoría de unos acordes comunes”.

El repertorio del nuevo álbum abarca diversos temas, desde el incendio de la Grenfell Tower, el pillaje musical, la espiritualidad, la reencarnación, el poder de la memoria o una vieja estrella del rock que ha perdido los estribos. Para el cantante, Roger Daltrey, está entre sus mejores trabajos: “Creo que hemos hecho el mejor disco desde “Quadrophenia” en 1973, Pete no ha perdido un ápice de su magia como compositor, sigue estando en la vanguardia”.

Aunque la banda británica había publicado un tema para celebrar su 50 aniversario, “Be Lucky”, se trataba de un tema con fines benéficos qude apareció en un recopilatorio. Así, “WHO” será su primer álbum original en 13 años y se grabó entre Londres y Los Ángeles, durante la primavera y verano de este año y ha sido co-producido por Pete Townshend y D. Sardy (quien ha trabajado con Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem, Gorillaz) con producción vocal de Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson).

La portada es obra del afamado artista pop, Sir Peter Blake que conoció a la banda por primera vez en 1964 en la grabación del legendario programa televisivo “Ready Steady Go”. Sir Peter diseñó y colaboró en la pintura de la portada del álbum “Face Dances” de The Who, en 1981.

The Who es una de las bandas con el legado más preciado de la historia de la música y su directo, uno de las mejores de todos los tiempos. A lo largo de una carrera que abarca 6 décadas, suman más de 100 millones de discos vendidos, entre los que se incluyen 9 álbumes Top 10 en USA y 10 en UK, además de 14 singles Top 10 en UK.

Tras su triunfal regreso al Wembley Stadium este verano, la banda se embarcará en una gira británica acompañada de una orquesta al completo la primavera del 2020.