Pereda, el toro de triunfo en la “torista”

El verdadero desafío del desafío ganadero era mantener la cabeza en su sitio. Que la locura torista no nos pasará por encima, al menos no por los que se juegan la vida nada menos que en Madrid. Nunca deja de ser Las Ventas palabras mayores. Jamás. El primero de Palha fue al caballo dos veces y acudió con fiereza a la muleta de Octavio Chacón, también revolviéndose raudo y veloz poco más allá de mediado el muletazo. Interesaba, sí mucho. ¿Era posible el lucimiento que entendemos de manera habitual? No demasiado. Chacón anduvo torero, serio, valiente y centrado, pero nadie se lo valoró. Noblón sin más fue el cuarto, con el que Octavio cumplió sin más también.

Tres veces fue el Saltillo segundo de lejos al caballo, con el que estuvo bien Francisco Romero. Le penalizó después en el último tercio donde se paró el animal y le faltó poder, a pesar de las buenas condiciones. Pepe Moral sacó su clase, que no es poca. Un regalo fue el sobrero quinto de José Luis Pereda, gran toro. Pepe anduvo con oficio y temple, pero no apretó al toro de verdad, por dentro para que crujiera como sabe hacerlo. El fallo a espadas hizo el resto.

Incertidumbre

Fulminante fue la estocada de Venegas al tercero. Dejaba una faena que había caminado en la cuerda floja, en la incertidumbre de unas arrancadas inciertas y veloces y una muleta que quería ser a pesar de su poco rodaje. Mediado el trasteo, cuando se puso al natural, el toro amenazó con rajarse y el lucimiento se diluyó, pero la estocada fue un huracán de emociones. El sexto fue sobrero, de Torrealta, que acabó de echar por tierra el desafío. Dos toros a los corrales. El toro tuvo las fuerzas contenidas y así la transmisión de una faena de poca historia.

Ficha del festejo

Las Ventas (Madrid). Desafío ganadero. Se lidiaron toros de Palha, 1º, 3º y 5º y Saltillo. 1º, fiero y orientado; 2º, de buena condición pero sin poder; 3º, fiereza, movilidad y acaba rajado; 4º, manejable sin más; 5º, sobrero, de José Luis Pereda, muy bueno; 6º, sobrero de Torrealta, noble y flojo. Un quinto.

Octavio Chacón, de celeste y oro, estocada corta (silencio); dos pinchazos, estocada (silencio).

Pepe Moral, de canela y oro, pinchazo, estocada (saludos); pinchazo, estocada, descabellos (saludos ).

Venegas, de frambuesa y oro, estocada fulminante ( vuelta); tres pinchazos, estocada (silencio).