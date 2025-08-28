Alcalá de Henares anuncia el sustituto de Morante para este viernes

La avalancha de sustituciones tras la prolongada baja de Morante de la Puebla toca ahora a Alcalá de Henares. Sebastián Castella será finalmente quien sustituya al diestro cigarrero este viernes 29 de agosto. Así lo ha confirmado la empresa organizadora tras las últimas revisiones médicas del torero sevillano, aún sin el alta tras la cornada sufrida en Pontevedra.

El cartel previsto para el viernes incluía a Morante, junto a Marco Pérez y la novillera Olga Casado, con toros de Hermanos Gallón. Finalmente, Castella, que ya ha entrado en otros carteles afectados por la ausencia del sevillano, asumirá ese compromiso.

La entrada del torero francés da un vuelco al tono del festejo. Figura consagrada con experiencia en plazas de primera, Castellaaporta solvencia y mantiene el nivel del cartel, aunque cambia por completo las expectativas de una tarde pensada inicialmente en torno a la personalidad artística de Morante.

Con este cambio, ya son varias las ferias que han tenido que adaptarse a la baja prolongada del de La Puebla. Alcalá se suma a una lista donde también figuran San Sebastián de los Reyes y Palencia, con reorganizaciones de última hora para mantener el tirón del cartel.