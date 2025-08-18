Así queda el cartel de la baja de Morante, (a la espera) pero que ha dado en el clavo de interés, hoy en Málaga

La Feria de Agosto en Málaga vive hoy una de sus citas de mayor expectación, aunque el guion ha sufrido un vuelco inesperado. Morante de la Puebla, uno de los grandes ejes del abono, será baja tras la cornada sufrida en Pontevedra el pasado domingo: dos trayectorias de 10 y 6 centímetros en el muslo derecho. El diestro sevillano se probará hoy para decidir si podrá cumplir su segunda comparecencia en la feria, pero por ahora no estará en La Malagueta y está fechada para el día 20.

No es una baja fácil de cubrir, pero el empresario de la plaza ha considerado dar la sustitución a un torero de gran calado artístico, porque el hueco lo cubre: Diego Urdiales. El riojano, símbolo de la pureza y el clasicismo, se ha mantenido al margen del sistema y sus intercambios, lo que le ha dejado fuera de muchas ferias.

Junto a él, Saúl Jiménez Fortes, el héroe local, que llega en plenitud: triunfador de la Feria 2024 y de la Corrida Picassiana 2025, además de único torero que hace doblete este año, consolidándose como referente en su tierra. Completa la terna el sevillano Pablo Aguado, delicadeza y temple para redondear un cartel que mantiene aroma grande pese a la baja. Los toros serán de Torrealta.

La tarde, que en principio prometía bohemia morantista, se orienta ahora hacia la hondura sobria de Urdiales, el deleite del año de Fortes y el saborazo de Aguado. A la espera de la confirmación de Morante para el 20, la segunda tarde anunciada en el abono malagueño.