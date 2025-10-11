Así será "Presumido" y el capricho de Morante con el mítico "toro blanco" de Osborne

Si algo tenemos claro a estas alturas es que Morante no ha dejado nada al azar. En cuestión de minutos Antoñete tendrá su escultura de dos metros y treinta centímetros realizada por Martín Lagares en la explanada de Las Ventas, casi tres lustros después de la ausencia del torero madrileño del mítico mechón blanco.

Mañana a las doce de la mañana será la cita más esperada del año. El festival que agotó las entradas en pocas horas en una jornada que supone el doblete de Morante en Madrid en el año de su esplendor. Vino el sevillano a poner en su sitio al torero de Madrid. Y no solo eso. También a ilusionar a Curro Vázquez a sus 74 como para atreverse a volver a hacer el paseo en la Monumental y mismo logro con César Rincón... Un día mágico por adelantado, pase lo que pase.

Pero la cosa no queda ahí, porque Morante además, se ha ido al campo, ha buceado en los recuerdos y ha querido traer un toro de la misma ganadería con la que Antoñete logró un hito en su carrera en San Isidro de 1966. El toro de Osborne, "Atrevido", ensabanado, que lo consagró.

En este caso, será también de Osborne, de nombre "Presumido" y de la vaca "Atrevida", el novillo que pise Madrid. Las maravillosa cosas de Morante que dan sentido a una vida entera cuando uno se siente mañana en su localidad.