Así es la espectacular escultura de Antoñete por la que se ha revolucionado todo el toreo y que el mismo Morante ha descubierto en la explanada de Las Ventas

En tiempo récord. A la vez que Morante de la Puebla estaba saliendo a hombros de San Isidro daba forma a lo que ya es un hecho: homenajear al torero de Madrid Antonio Chenel "Antoñete" con una escultura en su plaza. Plaza en la que además de sufrir y triunfar, vivió. Eso ya es un hecho con un tamaño de dos metros y treinta centímetros. Incomparable a lo que ocupa en nuestros corazones. Necesario para poder seguir explicando a generaciones venideras quién era aquel torero del mechón blanco y el cigarrillo eterno que pasó a la historia por la faena a Atrevido, el toro blanco de Osborne.

Hoy en la explanada de Las Ventas, a la salida de la Puerta Grande, el mismo Morante de la Puebla, que mañana hará doblete en la Monumental ha asistido a la inauguración de la obra de Martín Lagares.

Descubrimiento del Monumento 'Antoñete' Daniel González Agencia EFE

Estuvo presente Morante de la Puebla, impulsor del festival, junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, el presidente de Plaza 1 Rafael G. Garrido y el Director del CAT, Miguel Martín, entre otros y algunos de los toreros que mañana estarán en el festival. Entre ellos, el maestro Curro Vázquez y la novillera Olga Casado.

El acto ha sido espectacular porque representa la admiración por el torero Antoñete y también la pasión despertada estos días por la propia Fiesta de los toros. Es un honor, que desde ya, se pueda contemplar la escultura en la explanada de la Monumental y forme parte del encantado de la plaza. Un recibimiento multitudinario de la afición.