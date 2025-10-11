Homenaje
Así es la espectacular escultura de Antoñete por la que se ha revolucionado todo el toreo y que el mismo Morante ha descubierto en la explanada de Las Ventas
Morante de la Puebla, impulsor del festival, Carlos Novillo, Rafael García Garrido,Miguel Martín, Curro Vázquez y Olga Casado, entre otros, presentes en el acto
En tiempo récord. A la vez que Morante de la Puebla estaba saliendo a hombros de San Isidro daba forma a lo que ya es un hecho: homenajear al torero de Madrid Antonio Chenel "Antoñete" con una escultura en su plaza. Plaza en la que además de sufrir y triunfar, vivió. Eso ya es un hecho con un tamaño de dos metros y treinta centímetros. Incomparable a lo que ocupa en nuestros corazones. Necesario para poder seguir explicando a generaciones venideras quién era aquel torero del mechón blanco y el cigarrillo eterno que pasó a la historia por la faena a Atrevido, el toro blanco de Osborne.
Hoy en la explanada de Las Ventas, a la salida de la Puerta Grande, el mismo Morante de la Puebla, que mañana hará doblete en la Monumental ha asistido a la inauguración de la obra de Martín Lagares.
Estuvo presente Morante de la Puebla, impulsor del festival, junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, el presidente de Plaza 1 Rafael G. Garrido y el Director del CAT, Miguel Martín, entre otros y algunos de los toreros que mañana estarán en el festival. Entre ellos, el maestro Curro Vázquez y la novillera Olga Casado.
El acto ha sido espectacular porque representa la admiración por el torero Antoñete y también la pasión despertada estos días por la propia Fiesta de los toros. Es un honor, que desde ya, se pueda contemplar la escultura en la explanada de la Monumental y forme parte del encantado de la plaza. Un recibimiento multitudinario de la afición.
