Seriedad, trapío y respeto: así son los imponentes toros de Victorino Martín para hoy en Las Ventas

La Feria de Otoño entra hoy en su punto más caliente. Madrid vive una tarde de expectación con la corrida de Victorino Martín, una de las más esperadas del ciclo. El ambiente es de cita grande: el hierro más exigente del campo bravo y una terna dispuesta a dejar huella en Las Ventas. La jornada llega además en la víspera de uno de los días más señalados de la temporada, el doblete de Morante de la Puebla, que mañana toreará dos veces y protagonizará por la mañana el homenaje a Antoñete, figura irrepetible del toreo venteño.

Hablar de los toros de Victorino Martín es hablar de historia viva de la bravura. La ganadería, fundada por Victorino Martín Andrés y continuada con éxito por su hijo Victorino Martín García, lleva más de medio siglo marcando la diferencia en los ruedos más exigentes. Su última comparecencia en Madrid, el pasado 15 de junio, dejó una tarde memorable en la corrida In memoriam, donde Borja Jiménez y el propio ganadero salieron a hombros tras lidiar una corrida brava y completa, con un toro de vuelta al ruedo, “Milhijas”. Basta recordar también a “Belador”, el único toro indultado en Las Ventas, para entender el respeto que impone este hierro de la A coronada. Los de esta tarde son seis cinqueños serios, ofensivos de pitones y con ese carácter encastado que despierta tanto temor como admiración.

En el cartel, tres toreros de distinto recorrido, pero con ambición común. David Galván regresa a Madrid tras su brillante paso por San Isidro y con el aval de su buena racha de triunfos, dispuesto a consolidarse entre los nombres fuertes del escalafón. Román, siempre valiente y de actitud entregada, pisa de nuevo Las Ventas con la determinación que le caracteriza, especialmente ante ganaderías duras. Y Ginés Marín, en plena madurez artística, buscará reconectar con el público madrileño y rubricar con clase su momento de estabilidad.

El respeto se palpa en el ambiente: la seriedad de los "Victorinos" marca el ritmo de la jornada. Seis toros de mirada fija, pitones veletos y trapío imponente que prometen emociones fuertes y una tarde de verdad.

Este es el orden de lidia oficial para la corrida de hoy en Las Ventas:

En primer lugar será lidiado "Verdadero", nº 47, de 572 kg., a cargo de David Galván.

"Verdadero", nº 47 Alfredo Arévalo Plaza 1

Román toreará al segundo, "Esquinero", nº 51, de 554 kg.

"Esquinero", nº 51 Alfredo Arévalo Plaza 1

El tercero será "Madrugador", nº 80, de 561 kg. para Ginés Marín.

"Madrugador", nº 80 Alfredo Arévalo Plaza 1

En cuarto turno, David Galván lidiará a "Japonés", nº 51, de 591 kg.

"Japonés", nº 51 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Portentoso", nº 106, de 555 kg. será lidiado por Román.

"Portentoso", nº 106 Alfredo Arévalo Plaza 1

Y cerrará plaza Ginés Marín con "Platudo", nº 77, de 557 kg.

"Platudo", nº 77 Alfredo Arévalo Plaza 1

Los sobreros serán "Buscaoro", nº 165; y "Lavador", nº 26, ambos con el hierro de El Pilar.