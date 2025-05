Así será la vida después de Morante hoy en Sevilla: este es el cartel, horario, y los toros

Hoy no es un día cualquiera. Es el día después. El día de la resaca. El día después de que Morante volviera a poner a Sevilla bocabajo tras parar el cuarto toro a una mano y llevárselo después a los medios y exprimirle el alma, a ese animal de Domingo Hernández, que no valió nada, como toda la corrida. porque si llega a valer no sabemos qué hubiera pasado. Pero esa puesta en escena del de La Puebla es absolutamente descomunal. Un giro de guion para lo sentidos. Juan Ortega lo bordó con el capote y toreó mejor y más despacio que nadie y Pablo Aguado anduvo excelso con el tercero.

Hoy sigue la feria. Un nuevo día en la Maestranza de Sevilla, que amanece nublado y con lluvia. El festejo comenzará a las 19:00 horas como es habitual este ciclo de Abril. Se lidiará un encierro de la ganadería de Jandilla para tres diestro reconocidos en esta plaza.

La abre el torero francés Sebastián Castella, que se encuentra este año de celebración y cumple sus 25 años de alternativa.

En el caso de José María Manzanares se trata de una reaparición, ya que el diestro sufrió un golpe en la plaza de toros de Valencia el pasado 17 de marzo y resultó ser después una cornada que le ha tenido apartado de los ruedos hasta ahora.

Quién cierra el cartel

El torero que completa la terna es Borja Jiménez, que ha firmado tres tardes en la Maestranza tras el éxito cosechado el año pasado en la Feria de San Miguel de septiembre a un toro de Garcigrande.

No ha sido el único logro, la plaza de Madrid, la Monumental de Las Ventas, también lo vio salir a hombros en la penúltima de la Feria de San Isidro en una temporada que acabó con más de 40 corridas.