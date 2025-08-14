Más cerca de la final
Carteles para las semifinales del Circuito Valenciano de Novilladas
Ondara y Algemesí acogerán las dos semifinales del certamen, antes de la gran final en Villena
Una vez finalizada la fase clasificatoria de la segunda edición del Circuito Valenciano de Novilladas ya hay programa y carteles para las semifinales, que se celebrarán en las localidades de Ondara (Alicante) y Algemesí (Valencia) los días 6 y 20 de septiembre respectivamente.
Las combinaciones de esta fase quedan de la siguiente manera:
- Sábado 6 de septiembre. Ondara. Novillos de Aida Jovani para Kevin Alcolado, Simón Andreu y Juan Alberto Torrijos.
- Sábado 20. Algemesí. Novillos de Osborne para Santiago Esplá, Nacho Torrejón y Mario Vilau.
La final del Circuito Valenciano de Novilladas, que tendrá efecto en la plaza de Villena con novillos de Daniel Ramos, la disputarán el novillero triunfador de cada festejo y el segundo con más puntuación en la votación del jurado en estas semifinales.
Además, todos los festejos del Circuito pueden verse en directo a través de las cámaras de À Punt.
