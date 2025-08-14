Carteles para las semifinales del Circuito Valenciano de Novilladas

Una vez finalizada la fase clasificatoria de la segunda edición del Circuito Valenciano de Novilladas ya hay programa y carteles para las semifinales, que se celebrarán en las localidades de Ondara (Alicante) y Algemesí (Valencia) los días 6 y 20 de septiembre respectivamente.

Las combinaciones de esta fase quedan de la siguiente manera:

Sábado 6 de septiembre. Ondara. Novillos de Aida Jovani para Kevin Alcolado, Simón Andreu y Juan Alberto Torrijos.

Novillos de Aida Jovani para Sábado 20. Algemesí. Novillos de Osborne para Santiago Esplá, Nacho Torrejón y Mario Vilau.

La final del Circuito Valenciano de Novilladas, que tendrá efecto en la plaza de Villena con novillos de Daniel Ramos, la disputarán el novillero triunfador de cada festejo y el segundo con más puntuación en la votación del jurado en estas semifinales.

Además, todos los festejos del Circuito pueden verse en directo a través de las cámaras de À Punt.