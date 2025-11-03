Castella arrasa en Acho y suma su quinto "Escapulario de Oro"

Sebastián Castella ha vuelto a triunfar en Lima, esta vez con una contundencia que no deja lugar a matices. El francés ha conseguido su tercer "Escapulario de Oro" consecutivo en la Feria del Señor de los Milagros, y el quinto de su carrera, tras una faena sólida y profunda al toro "Saleroso", que también fue reconocido con el "Escapulario de Plata".

La actuación premiada sucedió el sábado 1 de noviemmbre. El toro titular fue devuelto, y el sobrero de la ganadería de Paiján acabó robándose el protagonismo. Castellalo recibió con verónicas templadas y un quite por chicuelinas que marcó el tono de una faena que fue creciendo con inteligencia y ritmo.

Ya en la muleta, el francés optó por iniciar en la boca de riego, con pases cambiados por la espalda que conectaron de inmediato con el público. A partir de ahí, todo fue a más: temple, ligazón y firmeza ante un animal que ofreció opciones, pero también pidió toreo de verdad. La faena culminó con manoletinas y una estocada efectiva que le permitió cortar las dos orejas.

"Saleroso", por su parte, fue premiado con la vuelta al ruedo, en reconocimiento a su bravura y entrega. Un toro que fue de los que dejan poso, y que, junto a la actuación de Castella, dio forma a una tarde que quedará como una de las más importantes del ciclo.

El francés compartió la tarde de un histórico "No hay billetes" con Talavante y David de Miranda, que no tuvieron suerte. Su más enconado rival por el máximo trofeo peruano ha sido el local Roca Rey, que volvió a llenar la plaza al cierre del ciclo, esta vez para lidiar seis toros en solitario, de los que cortó un total de tres orejas para celebrar el décimo aniversario de su alternativa. También optaron por el trofeo el también peruano Joaquín Galdós y el madrileño Fernando Adrián.