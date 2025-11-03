La despedida a Rafael de Paula será el martes en la iglesia de Santiago, en Jerez

Rafael Soto Moreno, conocido artísticamente como Rafael de Paula, fallecía este domingo a los 85 años, como avanzaba por lavozdelsur.es y confirmaba posteriormente el Ayuntamiento de Jerez, que mostraba su pesar a través de la alcaldesa, María José García-Pelayo, quien también suspendía la agenda institucional prevista para este lunes en señal de duelo por la muerte del diestro.

"El cielo abre su Puerta Grande para recibir a un jerezano de leyenda. Nos deja Rafael de Paula, genio del toreo y del arte, que llevó con orgullo el nombre de Jerez por todo el mundo", confesaba sobre una de las figuras más singulares del toreo moderno.

El nombre de Rafael de Paula ha sido admirado tanto por su estética como por su concepción del arte taurino, quedó asociado a una forma de torear marcada por el compás, el duende y la lentitud, lo que le convirtió en un referente para varias generaciones de aficionados y profesionales. En 2002, fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el entonces Ministerio de Cultura, en reconocimiento a su aportación al arte taurino como expresión cultural.

En el barrio que le vio nacer

Ahora, el mismo medio andaluz ha adelantado que Rafael de Paula recibirá su despedida definitiva "en el barrio que lo vio nacer", escriben. En la mañana del martes 4 de noviembre se celebrará la misa en su honor en la iglesia de Santiago, donde sus seguidores, además de familiares y amigos, podrán rendirle homenaje antes de su entierro en el cementerio de Nuestra Señora de la Merced, en Jerez. Hasta entonces, su cuerpo será velado en el Tanatorio Mémora.

Se espera así una acogida multitudinaria que se convierta en el reflejo del cariño que su ciudad profesa a una de otra de sus leyendas.

Como continúa lavozdelsur.es, fue la alcaldesa de Jerez quien ofreció a la familia la posibilidad de instalar la capilla ardiente en el Cabildo Viejo como un gesto institucional de reconocimiento al maestro. "Sin embargo, los familiares del torero han declinado la propuesta y optado por una despedida con menos boato. La familia ha agradecido el ofrecimiento, pero ha preferido que el último adiós se lleve a cabo en Santiago", apunta.