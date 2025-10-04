Cultura y poder en la tercera jornada de la Feria de Otoño

Las altas temperaturas, impropias de este octubre que se resiste a vestir de otoño, añaden un aire casi veraniego y aún más festivo a la tercera jornada de la Feria en la plaza de Las Ventas. Bajo un sol radiante que invita tanto al brindis como al aplauso, se congregan más de veinte mil almas en los tendidos, dispuestas a vivir con pasión una tarde marcada por la expectación de ver a los astados de Domingo Hernández frente a la terna compuesta por Alejandro Talavante, Pablo Aguado y el joven Jarocho, que confirma su alternativa en un festejo presidido por Iñaki Sanjuán Rodríguez. Una cita de altos vuelos que vuelve a subrayar el carácter social y cultural de la tauromaquia, capaz de reunir en un mismo coso a figuras del arte, la política, la comunicación y la vida madrileña.

Entre los primeros en dejarse ver, fiel a su cita de cada temporada, está el maestro José Ortega Cano, quien, pese a atravesar momentos personales difíciles tras el reciente fallecimiento de María Rodríguez –expareja de su hijo José Fernando–, acude a su plaza de siempre. La estampa del diestro, recogida pero elegante, arranca numerosos saludos de respeto y cariño de los asistentes, conscientes de que el veterano sigue siendo una leyenda.

José Ortega Cano en Las Ventas Gonzalo Pérez Fotógrafos

La nota musical de la tarde la pone Kiki Morente, que aparece en el tendido acompañado de dos atractivas mujeres, con quienes comparte confidencias y risas, derrochando complicidad a lo largo de toda la jornada. No sorprende su presencia, pues la familia Morente siempre ha mostrado una estrecha vinculación con el mundo del toro: su hermana Estrella, voz flamenca por antonomasia, lleva más de dos décadas casada con el diestro Javier Conde, siendo habitual verlos juntos en las plazas de primera.

Del mundo de la gastronomía se suma Mario Sandoval, chef con estrella Michelin, que no quiere perderse la tarde en compañía de su amigo el guitarrista Vicente Amigo, virtuoso del flamenco y también aficionado taurino. En clave de intérpretes, el actor Roberto Gómez tampoco falta a su cita, fiel al abono que lo convierte en rostro conocido de los pasillos de la plaza. Junto a ellos, se deja ver el torero Saúl Jiménez Fortes, que mañana tiene compromiso en el ruedo, pero que hoy disfruta del festejo desde la grada como un aficionado más. En similar tesitura acude el empresario Pedro Trapote, siempre atento a los encuentros sociales que giran en torno a la fiesta.

El torero Saúl Jiménez Fortes en Las Ventas Gonzalo Pérez Fotógrafos

La prensa está también representada de forma destacada: Carlos Martín Santoyo, rostro de Castilla y León Televisión; Antonio Jiménez, voz reconocida de la COPE; y el cronista social por excelencia, Josemi Rodríguez-Sieiro, que no quiere perder detalle de la tarde ni de quienes la animan.

El exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, en Las Ventas Gonzalo Pérez Fotógrafos

Borja Carabante, exdiputado de la Asamblea de Madrid Gonzalo Pérez Fotógrafos

El capítulo político resulta igualmente nutrido: el escritor y consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja Gómez-Agero; el expresidente del Senado, Pío García Escudero; su sucesor y actual titular de la Cámara Alta, Pedro Rollán Ojeda; el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, y el delegado municipal Borja Carabante completan el plantel de vips.