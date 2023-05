Daniel Luque: «Antes mataba con el corazón, ahora con la cabeza»

Solo unos días antes de actuar en San Isidro, Daniel Luque hacía las maletas para volar a México y encontrarse con la afición de Aguascalientes. Así, como cuando le faltaban los festejos, sigue sin desaprovechar ni una oportunidad de vestirse de luces, aunque eso implique correr riesgos añadidos. Ahora que Luque está en todas las ferias y consagrado junto a los más grandes del escalafón, hace todo lo posible para que presencien su plenitud en todas las plazas del mundo. «No le veía sentido renunciar a Aguascalientes. Es una feria donde todos los grandes espadas están. Los toreros estamos para torear», afirma el sevillano.

Así, parece importarle poco la acumulación de kilómetros o el jetlag a quien pasará una parte importante de la temporada en el país vecino. «Creo que tenemos mucho que aprender de la afición que se vive en Francia», afirma tras anunciarse en todas sus ferias de mayor repercusión. «Tiene una afición que se desplaza a todos sitios y llena en cada festejo, mientras el toro sigue siendo el gran protagonista», apunta.

La palabra que más se repite en los titulares que acompañan a las tardes de Luque es «plenitud». Lo que parecía ser un gran momento de forma se ha consagrado como una de las realidades más incontestables del circuito. Se ha consolidado en los carteles más rematados, tras haber experimentado la otra cara de la profesión años atrás, años que no parece olvidar. Además, es una realidad que las lesiones y percances le han respetado. Aunque no quiere ni hablar de esa condición, quién sabe si será por la capacidad de torear sin la ansiedad de convencer cada tarde o sin tener que dar ese arrimón inoportuno. Ventaja quizá de haber convencido y demostrado durante muchas tardes.

Madrid quiere disfrutarle como han podido hacerlo en Sevilla. El propio torero reconoce que «Madrid es la plaza que llevo más tiempo teniendo en mente y donde más ganas tengo de que puedan juzgar mi plenitud. Pero en Las Ventas también se necesita ese punto de suerte». El sevillano se estrenará en esta edición este viernes, en un cartel con un verdadero aspirante a ocupar puestos como el de Luque y una promesa que ya demostró su capacidad triunfando en La Copa Chenel. Así, Ángel Téllez y Francisco De Manuel se medirán con Luque ante reses de Juan Pedro Domecq. Pero esa no será la única tarde de Daniel, sino que hará doblete anunciándose con Urdiales y Talavante en la corrida de Alcurrucén. Un cartel diseñado por y para Madrid.

En este ciclo no coincidirá con Morante en su única tarde, como sí hará en la Feria de San Miguel de Sevilla. Precisamente viene de allí, de una Feria de Abril que por momentos ha parecido la «Feria de Morante». Pero él no piensa que lo haya eclipsado todo: «Me alegro mucho por él y es un orgullo poder vivir este momento con él. Aunque Morante concentre tanto foco mediático, no creo que su éxito haga que la gente se olvide de mí y de mis triunfos. Ha sido una feria histórica en todos los aspectos. Cuando la base es buena, el público responde».

Aunque el de La Puebla haya concentrado casi todos los premios, a Luque le han reconocido como la mejor espada del ciclo sevillano. Pero esto no es casualidad: «Se me han escapado muchos triunfos por la espada y ahora que veo los toros más fácilmente, era el aspecto que quedaba por pulir. Antes mataba más con el corazón, ahora mato con la cabeza. Con los años he adquirido la paciencia suficiente como para escuchar lo que el toro te pide en cada momento».

El sevillano demuestra con sus palabras el momento de madurez que vive, en el que las ganas de triunfar y la experiencia por fin se acompasan. Así lo han contemplado este año plazas tan tempranas como Castellón, Valencia, Arles o Zaragoza. Pero Luque no frena. Hace solo unos días confirmaban su presencia en Santander, en uno de los ciclos más rematados de lo que va de año, con doblete de Morante incluido. Pero en ningún sitio le verán tanto como en el sur francés, donde está anunciado en casi una decena de plazas, y en Mont de Marsan por partida doble. Entre estos festejos, con todavía muchos por anunciar, dos serán mano a mano.