Drama en Villaseca: Capdevila herido grave en el bajo vientre, oreja y hospitalización urgente

El toreo volvió a teñirse de dramatismo este viernes en Villaseca de la Sagra, donde Gonzalo Capdevila sufrió un durísimo percance en el cuarto novillo de la tarde. El gaditano, que sustituía a Martín Morilla en el cartel, recibió al astado de Conde de Mayalde a portagayola y encadenó dos largas cambiadas de rodillas, cuando el animal se le vino encima con violencia. El utrero le prendió con brutalidad por la zona baja, arrollándolo sin compasión.

El parte médico inicial, firmado por el doctor Carlos López, fue contundente: "cornada en fosa iliaca derecha que penetra en cavidad abdominal, cornada inguinal izquierda que diseca el aductor y cornada en escroto que afecta a la raíz del pene". La herida más grave, de unos 10 centímetros, obligó a su traslado inmediato al Hospital de Toledo para continuar el tratamiento.

Lo sobrecogedor del momento dio paso a la gesta. Tras ser atendido en la enfermería y con un aparatoso vendaje en el muslo izquierdo, Capdevila reapareció en el ruedo, visiblemente dolorido, sin chaquetilla y con gesto decidido. Toreó al natural con largura y temple, muleteó con hondura al novillo y lo pasaportó de una estocada efectiva. El público, en pie, pidió una oreja que el torero recogió antes de volver, nuevamente, a manos de los doctores.

El percance de Villaseca se suma al sufrido apenas un día antes por Bruno Aloi en El Álamo, donde el novillero mexicano fue herido de gravedad por un novillo de Aguadulce. El animal lo prendió al intentar descabellar, provocándole dos cornadas de importancia: una en el muslo derecho, con trayectorias de 20 y 30 centímetros y severos desgarros musculares, y otra en la pierna izquierda que afectó a la vena safena. Operado en la propia plaza y trasladado después al Hospital de Móstoles, Aloi evoluciona favorablemente. Según su apoderado Roberto Piles, "está destrozado, con dolores, pero sin fiebre y estable".

Mientras tanto, la actualidad taurina tiene también una nota de esperanza: este sábado, Antonio Ferrera reaparece en Cortegana, apenas una semana después del percance sufrido en Bayona. Lo hará con los puntos de su herida aún frescos, en un cartel compartido con El Fandi y Manuel Escribano, frente a reses de Sobral.