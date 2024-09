Esto no ha hecho sino comenzar

Comenzó la feria de Albacete con sabor agridulce; por una parte siempre es motivo de alegría y satisfacción el inicio de un serial con la tradición, sabor y calado como este de la Virgen de los Llanos; por otra se echa de menos a un personaje tan querido y entrañable como Juan Cantos “Pimpi de Albacete”, picador que durante tantos años fue a las órdenes de Dámaso y dirigió luego la cuadra de picar de esta plaza, fallecido hace unos días y a quien se homenajeó antes, en un acto en el patio de caballos, cómo no, y después del paseíllo, con un minuto de silencio y una vuelta al ruedo de sus caballos.

Se lidió una corrida de Samuel Flores muy bien presentada y de juego desigual, con dos polos opuestos, el gran tercero y el imposible quinto. Fue un festejo muy accidentado, con percances de Andrés Palacios y David Galván, que heridos en sus respectivos primeros, esperaron a pasar por el hule una vez cumplido su compromiso.

Cornalón y serio como un gendarme el primero. Se lució Andrés Palacios, vestido de luto, al quitar por muy ceñidas chicuelinas. Tuvo buen son y nobleza el toro, sacando su matador una primera parte de faena templada y lucida, con momentos aislados de gran plasticidad toreando con la derecha. Luego se fue quedando corto hasta sorprender al torero, que se llevó un revolcón y puso el punto final a su quehacer.

El cuarto salió ya descoordinado y fue devuelto. Desentendido de salida el sobrero, manseó en el caballo y embistió algo descompuesto. El de Albacete, herido y dolorido, trató de buscarle las vueltas pero fue misión imposible.

El primer toro de David Galván tuvo muy poca fuerza, gastando el torero buena parte de su turno en mantenerlo en pie y afianzarle, esforzándose mucho para obtener muy poco rédito y sólo al final, en una serie con el animal ya aculado en tablas, resultando cogido al entrar matar.

Salió infiltrado a lidiar al quinto, bravucón y a su aire, esperó en banderillas y fue al bulto en el último tercio. Galvánderrochó voluntad y amor propio sin posibilidad alguna de lucimiento.

De mucho respeto el tercero. Con tres pases cambiados por la espalda abrió su labor Fonseca, valiente y muy dispuesto ante un toro repetidor y con fijeza, al que había que llevar muy metido en la tela para no tener sorpresas. Faena tesonera pero sin macizar rematada con una estocada fulminante que le valió la primera oreja de la feria.

Sacó a los medios con solvencia al acometedor y pegajoso sexto, al que se dio muy mala lidia en los primeros tercios y llegó a la muleta a la contra y pendiente del torero que prácticamente no pudo dar ni un muletazo.

FICHA DEL FESTEJO:

Domingo 8 de septiempre de 2024. Plaza de toros de Albacete. Primera de abono. Dos tercios de entrada.

Toros de Samuel Flores, primero, cuarto, como sobrero, y sexto con el hierro de Isabel Flores, Desiguales de presentación y juego. El mejor el tercero.

Andrés Palacios, de negro y azabache, entera, ovación; media, palmas.

David Galvan, de cobalto y oro, dos pinchazos, palmas; media y descabello, ovación.

Isaac Fonseca, de púrpura y oro, entera, oreja; tres pinchazos, silencio.

Incidencias: Al finalizar la corrida se hizo cortar la coleta David Navalón “El Jaro”, que actuó a las órdenes de Andrés Palacios.