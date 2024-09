George R.R. Martin revela cuál es el mejor final en la historia de la televisión (y no es "Juego de tronos")

A pesar de las divisiones que siempre genera el final de una serie de éxito, George R.R. Martin, autor de las novelas que dieron vida a "Juego de tronos", tiene muy claro cuál es su episodio final favorito en la historia de la televisión. Aunque su propia serie ha sido objeto de intensos debates sobre su desenlace, Martin no duda en destacar otro drama de HBO: el cierre de "A dos metros bajo tierra".

En una reciente publicación en su blog, el escritor expresó su admiración por el último episodio de la serie que terminó en 2005, asegurando que no solo es el mejor final que ha visto, sino que no puede imaginar uno mejor en la historia de la pequeña pantalla. Aunque Martin admite que disfrutó de la serie, no la coloca a la altura de otras como "Roma", "Deadwood" o "Fargo", pero eso no impide que considere su desenlace como "el más perfecto jamás escrito".

"A dos metros bajo tierra" ha sido largamente elogiada por su tratamiento profundo y emocional de la vida, la muerte y la familia, y su final no es una excepción. La ficción es considerada uno de los grandes hitos de HBO y su última escena ha quedado grabada en la memoria de muchos seguidores, entre ellos, el creador de "Juego de tronos".

Además de este episodio, Martin ha mencionado en otras ocasiones su predilección por capítulos específicos de otras series. Entre sus favoritos se encuentran "The Suitcase" de "Mad Men" y "Ozymandias" de "Breaking Bad", ambos fundamentales en sus respectivas tramas. Sin embargo, para él, nada supera el emotivo adiós de "A dos metros bajo tierra", una obra maestra que sigue resonando casi dos décadas después de su emisión.