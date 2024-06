Luque y el gol de Marcelino

Tal día como hoy, 21 de junio, sesenta años atrás, Marcelino -bueno, y sus otros diez compañeros de cartel- daban una alegría a los españoles y con su gol a Rusia conseguía el primer gran título de España en una competición deportiva y hacía honor a la furia con la que se reconocía a nuestra selección futbolera. Una actitud que en la tercera del abono de Hogueras correspondió lucir a Daniel Luque, que tiró de garra para llevarse la primera oreja de la función de un toro nada fácil y con el que se hizo ovacionar ya al parar con muchísimo temple al tercero y conducir luego sus embestidas con valor seco, sin alharacas, aspavientos ni artisteo impostado. Natural, sobrio... y eficaz, sujetando a un toro que se quería rajar y del que sacó todo en un quehacer de tremenda seriedad.

También dio la cara con el sexto, que tuvo pies y apretó en el segundo tercio. Muy firme y encajado unció a su oponente a la muleta, sin concesiones ni frivolidades. Pero arrollando. Con las plantas hundidas en la arena, bajando la mano y apurando a un toro que se le acabó entregando y del que logró otra oreja que le abría la puerta grande.

Le costó hacerse presente en el ruedo al primero, que luego tomó el capote de Castella con prontitud y alegría, y aunque salió del caballo perdiendo las manos, tuvo celo y afán en la muleta sinque Castella acabase de acoplarse con él hasta mediada su faena. Demasiada prisa, mucha velocidad y poca sustancia en aquellos naturales. Mas temple y limpieza al torear con la derecha luego, acortando distancias hasta terminar metido entre los pitones. De nada sirvió al tardar en matar.

A pesar de su poca fuerza el cuarto, manso en varas, fue una máquina de embestir que aprovechó Castella para urdir un trasteo de efectos especiales, efectismos y mucho tiempo muerto.

Peleó con ganas el segundo en el peto, llevándose un buen tute que no afectó, sin embargo, a su comportamiento posterior, embistiendo con ganas y cierta furia en los primeros compases de su lida y mucho más atemperado después. Talavante no logró adaptarse al primer ritmo, consintiendo tambien muchos enganchones, y tuvo mucha templanza y sosiego en el tramo final de una faena breve e irregular. Adelantó más sus líneas con el cuarto pero tampoco funcionó la cosa. Una serie inicial con empaque y hondura y luego idas y venidas y sin acabar de centrarse con un toro que no tuvo el gas de sus hermanos.

FICHA DEL FESTEJO:

Viernes 21 de junio de 2024. Plaza de toros deAlicante. Tercera de la feria de Hogueras. Media entrada.

Toros de Zacarías Moreno, bien presentados, de no mucha fuerza pero buen juego en conjunto.

Sebastián Castella, de lila y oro, entera, aviso, cuatro descabellos, ovación; dos pinchazos, aviso, entera, ovación.

Alejandro Talavante, de blanco y oro, entera, cinco descabellos, aviso, silencio; dos pinchazos, aviso, media, aviso, silencio.

Daniel Luque, de burdeos y azabache, entera, oreja; media, oreja.

De las cuadrillas destacaron Juan Contreras e Iván García.