Morante lo gana todo: Triunfador y autor del quite del año para el Real Casino de Madrid

Una vez finalizada la Feria de San Isidro 2025, el Real Casino de Madrid ha hecho públicos los galardonados de sus XXIX Premios Taurinos, una de las distinciones más reconocidas del panorama taurino. En esta edición, el título de Triunfador de la Feria ha recaído en José Antonio Morante de la Puebla, por sus destacadas actuaciones en las corridas de Prensa (28 de mayo) y Beneficencia (8 de junio).

Morante no solo se lleva el máximo reconocimiento, sino que también ha sido objeto de una mención especial por su ya célebre "quite del vaso", un quite a cuerpo limpio que ejecutó el 28 de mayo para proteger a su banderillero José María Amores del toro “Seminarista”, de Garcigrande. Un gesto que ha quedado grabado como uno de los momentos más singulares del ciclo.

Borja Jiménez, por su faena al toro "Milhijas" de Victorino Martín el 15 de junio, se ha alzado con el premio a la Mejor Faena. Ese mismo toro ha sido distinguido como el Toro Más Bravo del ciclo, mientras que Emilio de Justo ha sido premiado por la Mejor Estocada, también ante un toro de Victorino, confirmando la importancia de esa tarde en el desarrollo de la feria.

El galardón al Torero Revelación ha sido para Víctor Hernández, por su actuación del 10 de mayo con un ejemplar de El Pilar. En el apartado ganadero, la corrida más completa ha sido la de Jandilla (5 de junio), y el mejor par de banderillas fue obra de Víctor del Pozo ante un toro de José Escolar.

También se ha distinguido a Fortes con una Mención Especial por “Una tarde para el recuerdo”, y a Gómez del Pilar por su coraje y valor frente a los toros de José Escolar. Aarón Palacio ha sido reconocido como Mejor Novillero, por su actuación del 13 de mayo.

En esta edición también se ha incluido una Mención Especial a Radio Televisión Madrid, por su cobertura y apoyo continuo a la tauromaquia a través de sus distintos medios.

Como es habitual, los premios serán entregados en una cena de gala en el Salón Real del Real Casino de Madrid, institución que con estos galardones reafirma su vínculo histórico con la promoción y reconocimiento de la Fiesta Nacional.