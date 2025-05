«Pomposito», la esperanza de bravura entre la mansedumbre

Había expectación por la ganadería de Fraile de Valdefresno y el primer toraco, que pasaba los 600 kilos nos puso la cabeza a pensar, sobre todo a los protagonistas. Barbeó tablas desde el principio incluso hizo un intento de saltar al callejón, así con disimulo, un sí pero no. Y eso mismo, aquerenciarse en los tableros, lo mantuvo en todo momento, por lo que Iván García tuvo que hacer un esforzado trabajo para lidiarlo y Fernando Sánchez, para aliviar la cantidad de lances, quiso resolver con profesionalidad clavando de dentro afuera. No era fácil, el animal en esos terrenos andaba muy a la defensiva. Joselito Rus cumplió, que no era poco en los dos pares que puso. El toro llegó sueltísimo al último tercio, a la muleta de un Chicharro que estaba en día grande, porque lo es la fecha que confirmas alternativa en la Monumental de Las Ventas. Ya para toda la vida. El animal tuvo la vertiente buena de tomar el engaño como un huracán, por abajo y con largura, también con un derrote y queriéndose ir. Chicharro, con poco rodaje, tenía que manejar una situación que fácil no era. Hizo una labor extensa en la que quiso en todo momento, a pesar de que se le ensució el trasteo en muchas ocasiones.

"Pomposito", el único

Bueno fue el segundo, por ambos pitones, franco y con entrega el de Valdefresno. Lo vio Paco Ureña y nos lo dejó ver en una de las primeras tandas, templada y en la que el toro viajó en plenitud. Era ahí el camino. Después Ureña buscó otros, torear mirando al público, distintas versiones en una misma labor que diluían la entidad de la misma. Daba la sensación de que tenía que ir a la guerra, y en este caso el toro era para torear. Fue el único toro que tenía alegrías guardadas, pero claro, eso todavía no lo sabíamos.

Legión de mansos

Otra cosa fue el cuarto, que este sí se rajó y mostró mansedumbre en la muleta del murciano sin un resquicio para que la cosa resultara bien .

David Galván hizo su segundo paseíllo en Madrid con pocas opciones de salir de esta plaza bien parado. Así es Madrid. Complicada donde las haya con tantísimas aristas. Muy centrado estuvo con un tercero parado y mirón, solo que el esfuerzo, además, era ingrato porque no trascendía.

No mejoró la cosa con un quinto que se sumaba a la larga lista de mansos que saltaron ayer al ruedo madrileño. Rajado sin remedio. David Galván intentó coserle las arrancadas a la muleta, pero eso era misión imposible. Una ruina.

El que cerró plaza

En el sexto depositamos todas las esperanzas por aquello de que lo que va de feria, en más de una ocasión en el animal que ha cerrado plaza ha cambiado la tarde, contra todo pronóstico. Aquí comenzó robándonos oxígeno con una parada en seco en el primer lance de recibo de Chicharro. También exigió en banderillas y claro, fue un puñetero duelo de titanes entre Iván García y Fernando Sánchez con un toro que le buscó las vueltas. En los medios recibió al toro de muleta, que fue noblón, mientras se desataba la lluvia, el viento... Se descomponía el cuadro que había tenido calma durante todo la tarde. Chicharro lo intentó por ambos pitones y ya vencido el festejo remató toro. Y tarde. Solo «Pomposito» había sido un rayo de luz en tanta mansedumbre.

Ficha del festejo

LAS VENTAS. Sexta de feria. Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno. El 1º, manso y áspero; 2º, buen toro; 3º, parado y midiendo; 4º, rajado y manso; 5º, rajadísimo; 6º, de noble condición. Casi lleno en los tendidos.

Paco Ureña, de coral y oro, pinchazo, estocada (saludos); tres pinchazos, estocada (silencio).

David Galván, de azul soraya y oro, media, descabello (silencio); pinchazo, estocada (silencio).

Alejandro Chicharro, que confirma alternativa, de oro viejo y oro, pinchazo, media (silencio); estocada (silencio).