¿Quiénes son los toreros en activo con más Puertas Grandes en Las Ventas?

No hay estadística menor cuando se habla de Las Ventas. La Puerta Grande, ese umbral sagrado que consagra o condena, no se abre con facilidad. Lo saben bien los aficionados, lo saben mejor los toreros. Un reconocimiento que no se compra, no se simula y no se negocia. Solo se logra con verdad y con entrega. Y en esa categoría de los que han sabido imponerse en la plaza más exigente del mundo destacan tres nombres en la actualidad: Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella y Alejandro Talavante. Los tres han salido a hombros en seis ocasiones como matadores de toros en Madrid, dejando una huella imborrable en la historia reciente del toreo.

Miguel Ángel Perera: valor, poderío y fondo en Las Ventas

Perera logró su primera gran tarde en Madrid el 6 de junio de 2008, cuando cortó las dos orejas a “Berlanguillo”, de Núñez del Cuvillo, en un cartel compartido con El Cid y Alejandro Talavante. Su éxito de aquella tarde no solo fue cruzar el humbral de la gloria madrileña, sino además, conseguir poner de acuerdo a un tendido sobre el que sobrevolaba todavía el apabullante triunfo de José Tomás el día anterior. Un reto nada fácil, sin duda. Y regresó en la Feria de Otoño de 2006 para protagonizar una gesta: encerrado en solitario con seis toros de diferentes hierros —Valdefresno, Victoriano del Río y Puerto de San Lorenzo— cortó una oreja a cada uno de los dos últimos, pese a sufrir dos cornadas graves. Ya como figura consolidada, el 23 de mayo de 2014 firmó una de sus tardes más rotundas, al cortar dos orejas a “Bravucón I” y una más a “Bravucón II”, ambos de Victoriano del Río. Volvería a repetir Puerta Grande en esa misma feria, el 30 de mayo, con dos orejas a “Revoltoso”, de Adolfo Martín. Su siguiente salida fue el 30 de septiembre de 2017, al cortar una oreja a cada uno de sus toros de Puerto de San Lorenzo: “Caracorta” y “Tanguistero”. Su sexta Puerta Grande como matador llegó el 15 de mayo de 2019, en San Isidro, tras una poderosa faena a “Quijotero”, de Fuente Ymbro, al que desorejó. Ayer pudo ampliar los números de su éxito, si el manejo de la espada no se interpone.

Sebastián Castella: un francés con alma de Madrid

Sebastián Castella ha conseguido también seis salidas por la Puerta Grande de Las Ventas como matador, en una trayectoria marcada por la constancia y la entrega. La primera llegó el 18 de mayo de 2007, tras cortar las dos orejas al sexto de Valdefresno en una faena de creciente intensidad. Dos años después, en 2009, repitió triunfo: el 14 de mayo cortó una oreja a cada uno de los toros de José Vázquez, compartiendo cartel con Morante y Talavante; y el 3 de octubre de ese mismo año, sumó otra salida a hombros al desorejar a “Ventanero”, de Núñez del Cuvillo, en una tarde junto a Morante y Julio Aparicio. En 2015 volvió a impactar con una faena de dos orejas a “Jabatillo”, un toro de Alcurrucén premiado con vuelta al ruedo, actuando junto a El Juli y Morante. Tres años más tarde, en 2018, lidió al quinto de Garcigrande, “Juglar”, al que le cortó dos orejas pese a sufrir una cornada en el pie. Y en 2023, Castella selló su sexta Puerta Grande al cortar dos orejas a “Rociero”, de Jandilla, en una de las faenas más redondas de aquella Feria de San Isidro.

Alejandro Talavante: inspiración natural en su plaza talismán

Alejandro Talavante, torero de inspiración y entrega, también cuenta con seis Puertas Grandes como matador en Las Ventas, una cifra que comenzó a construir en 2007, el día de su confirmación de alternativa. Fue con un toro de Victorino Martín, “Burganero”, al que desorejó en una tarde de categoría compartida con El Juli y Manzanares. En 2011, con “Cervato” de El Ventorrillo, repitió triunfo tras cortar dos orejas, en una tarde compartida con El Cid y Perera. Al año siguiente, en 2012, cortó una oreja a cada uno de sus toros de Victoriano del Río y Núñez del Cuvillo, junto a Morante y Manzanares.

En 2013 volvió a abrir la Puerta Grande tras cortar las dos orejas a “Artillero”, de Victoriano del Río, compartiendo paseíllo con Castella y Manzanares. En 2018 sumó la quinta, con dos orejas a un toro de Núñez del Cuvillo, actuando junto a Juan Bautista y López Simón. Y en este 2025, en el arranque de San Isidro, Talavante ha vuelto a desorejar a un toro de Victoriano del Río, firmando una faena con eco profundo en los tendidos y sumando su sexta salida a hombros.

Un triple empate con fondo y matices

Las seis Puertas Grandes de cada uno los sitúan como los toreros vivos con mayor número de triunfos en Madrid, pero hay matices que enriquecen esta fotografía. Perera, con su gesta de novillero, el 6 de junio de 2004, con tres orejas a su lote de El Ventorrillo, en su debut en la plaza, acumula en realidad siete salidas a hombros, lo que rompe el empate en términos absolutos. Pero más allá de la contabilidad, el dato muestra algo más importante: la consolidación de tres tauromaquias distintas que han sabido conquistar la plaza más implacable del mundo.

Las Ventas no se regala. La gloria aquí se arranca, se suda y se paga. Y por eso, cuando se repite, se convierte en historia.

¿Quién será el próximo en sumar una más?

Con San Isidro ya en marcha, las cartas están sobre la mesa. Pero mientras tanto, los nombres ya están escritos en piedra: Perera, Castella y Talavante, los toreros en activo con más Puertas Grandes en Las Ventas.