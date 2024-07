Trofeo de Román con cebadas ni malditos ni fieros en San Fermín

No había querido caballo el primero, tiempos estos en los que la plaza estaba todavía en paz, calibrando el calor, los espacios, buscando las corrientes porque de vez en cuando el bochorno apretaba y entre la multitud tan blanca, tan roja, tan a gusto… se agradecía. Y en esas Román le sopló un quite por tafalleras al toro limpio y bonito. No era su astado era el de Juan Leal, que tardó poco en echarse de rodillas y pasarse al toro por detrás a modo de San Fermín, que estoy aquí y esto es mío. El Cebada, con las fuerzas justas y los ánimos en entredicho, pasaba por allí sin empujar en demasía, pero tampoco sin querer poner al matador en apuros. Y entonces Leal se lo paso por aquí y por allá sin dar una tanda completa de toreo fundamental. Noble fue al natural y en la primera firmó la mejor serie. Después toreó de rodillas, que se tragó sin rechistar el Cebada, en una faena muy sanferminera. Y sin espada.

Sin malas intenciones, pero rajado fue el segundo. Románintentó torearlo con los vuelos y se le iba todo el rato. Ya en los terrenos cercanos a las peñas intentó liarlo con circulares antes de irse a por la espada con la que estuvo fulminante.

Isaac Fonseca llegaba a Pamplona derrapando. En Madrid le pegó duro un toro con la cornada más espectacular del serial. Fuerte. Por la espalda. A traición. Ahí los órganos son vitales. Hasta que no salió el parte no respiramos. Y en Perú hace apenas diez días tuvo una luxación del codo derecho. El tercero no fue los anteriores, sin humillar el animal, más brutote y, con la altura que tenía, hacía más desagradable estar delante. Se justificó el mexicano y al entrar a matar se volvió a lesionar. No pudo seguir y tuvo que matarlo Juan Leal.

El cuarto tenía un puñal por pitón derecho. Exagerado. Luego sacó a relucir pocas ganas de empujar en la muleta y una vez mediado el cuerpo protestaba. Ni fu ni fa era lo suyo. Sin maldad ni fiereza. El francés lo intentó notándose que era el toro de la merienda y que la gente estaba a lo suyo. Quiso Lealen su estilo y acabó metiéndose en los pitones y de rodillas. Con la espada no lo vio de nuevo.

El quinto tuvo un punto más de temperamento y de transmisión. Y, como había contado el propio Románpor la mañana tras el encierro, la diferencia entre los miles de corredores que se habían visto las caras con la corrida por la mañana y él es que por la tarde consistía en quedarse quieto. Ese increíble desafío de ir en contra de tu principio de auto conservación cuando la fiera va a por ti. El toro dejó estar y Román estuvo hasta que cogió el acero y se desdibujó.

El sexto cerró una que confirmaba que la de Cebadahabía roto la maldición de ser toros peligrosos en los encierros (por suerte) y tampoco fieros por la tarde. Iba y venía el animal con la buena intención de poner la cara abajo, pero sin acabar de empujar. Y así la tarde de espadas romas y un torero, Fonseca, que vino lesionado y se fue tal cual.Román había paseado la única oreja de la tarde cuando la espada entró y la suerte fue fulminante. San Fermín no para y no se olviden que otra cuenta atrás ya ha comenzado.

FICHA DEL FESTEJO:

Lunes 8 de julio de 2024. Plaza de toros de Pamplona. Lleno de "No hay billetes".

Se lidiaron seis toros de Cebada Gago, noble y con ritmo el primero, rajado el segundo, sin entrega el tercero, soso el cuarto, va y viene el quinto, y de media arrancada el sexto.

Juan Leal, de malva y oro, dos pinchazos hondos, cinco descabellos (silencio); dos descabellos y estocada caída en el que mató por Fonseca; media, cuatro descabellos (silencio), y media y cuatro descabellos (silencio).

Román, de espuma de mar y plata, estocada (oreja); y estocada que hizo guardia, seis descabellos y aviso (silencio).

Isaac Fonseca, de gris ceniza e hilo blanco, pinchazo y lesionado en el único que lidió (silencio).

Parte médico: Isaac Fonseca fue atendido en la enfermería de la plaza de una "luxación de codo derecho. Se ha procedido a la reducción de la extremidad e inmovilizado. Es trasladado al Hospital universitario de Navarra para completar estudio radiológico".