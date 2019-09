El autor que sabe cómo engancharte a la mitología griega

Ovidio explica que, antes de la Creación, el mundo era una enorme confusión llamada Caos en la que se hallaba mezclado y comprimido todo lo que habría de existir en el futuro. La Creación fue obra de un dios de identidad y nombre desconocidos, que dio vida a los seres humanos para que dominaran a las otras criaturas. Tal y como lo explica en «Las metamorfosis», los hombres son seres excepcionales, pues, al contrario que las bestias, caminan erguidos, lo que les permite alzar la mirada hacia el cielo, el lugar donde habitan los dioses. He aquí un ejemplo de cómo el lector puede acercarse a una fuente antigua para intentar conocer el origen de los mitos griegos, revisitados hasta el infinito constantemente desde todas las disciplinas artísticas e investigativas. Una de las últimas, el fabuloso libro ilustrado «El hilo de Ariadna. Mitos y laberintos» (Maeva), de Jan Bajtlik, que acercaba a los más pequeños de una forma bastante didáctica las historias más asombrosas. Y en esta ocasión Stephen Fry parece haber pensado en algo parecido, pero para aquellos adultos sin grandes conocimientos que puedan llegar a sentirse atraídos por un trabajo divulgativo que acaba siendo de primer orden: el que fomenta la lectura de este tesoro impagable de la cultura antigua, tal es el grado de humor y amenidad con el que quiere Fry transmitirnos la riqueza descomunal que poseía la Grecia mitológica.

Sin bagaje clásico

De tal modo que en «Mythos» (traducción de Rubén Martín) quiere compartir su amor desde la infancia por unos relatos llenos de energía, humor y pasión que lo enamoraron enseguida y que puede llegar a conocer cualquiera: «Para leer este libro no es necesario que sepáis nada; comienza con un universo vacío. Desde luego no requiere de un “bagaje clásico”, ni que sepáis distinguir entre néctar y ninfas, sátiros y centauros o las parcas y las furias. La mitología griega no tiene nada en absoluto de académico ni de intelectual; es adictiva, entretenida, accesible y asombrosamente humana».

Y sin ningún tipo de duda, bien que lo demuestra el actor y escritor, desde, cómo no, un capítulo dedicado al Caos, pasando por las acciones más increíbles de Perséfone, Cupido y Psique, Faetón, Cadmo, Sísifo, Eco y Narciso, Filemón y Baucis, o Midas. Y además relacionando tales historias con asuntos contemporáneos, o apelando a la sensibilidad del lector cuando habla del narcisismo, la implicación del amor a primera vista o los deseos muy encendidos por lograr algo o alguien.