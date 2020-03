Las críticas a la gestión de la pandemia del coronavirus por parte de los políticos se suceden desde distintos ámbitos de la sociedad. De la cultura, al deporte; del periodismo, a la economía... El escritor Arturo Pérez Reverte revela una conversación con su amigo José María García en la que el periodista carga abiertamente contra los políticos encargados de liderar una crisis sin precedentes. “Escucho a los políticos y pienso que a los sitios de responsabilidad hay que llegar aprendido, y no aprender después de llegar. Las intenciones no bastan. Los puestos deben ocuparlos los mejores, no por militancia ni amistad”, asegura Pérez Reverte que le comentó García en conversación telefónica.

