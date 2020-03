Coronavirus. La aplicación que controla las salidas de casa en Grecia

El portero andaluz Julián Cuesta, que milita en Aris de Salónica griego, explicó este viernes que dispone de “una aplicación” en su teléfono móvil en la que debe “quedar reflejado cada vez que salgas de casa” y el motivo por el se abandona el confinamiento.

Julián comentó, en declaraciones a Efe, que “si vas al supermercado, mandas un mensaje a la aplicación pulsando el número uno. Si vas a trabajar, marcas el dos...” y así sucesivamente con todos los supuestos que permiten abandonar el domicilio, entre los que se halla “entrenar fuera” para los deportistas profesionales.

El futbolista granadino, con experiencia en Primera con el Sevilla y el Almería, subrayó que “en Grecia dejan hacer deporte, se puede salir” habiendo “mandado antes el mensaje a la aplicación o con un papel del club que justifique la salida”.

“Estamos en cuarentena, como en España, pero vamos ganando tiempo porque comenzamos con trescientos afectados. Diez días después, tendremos unos novecientos, con alrededor de treinta fallecidos. Si el pico no es muy alto, podremos entrenar pronto (la plantilla). Espero que aquí la cosa acabe un poco antes y se pueda reanudar la Liga, con o sin afición. Si todo va bien, será más leve que en España”, añadió Julián.

El guardameta consideró “entendible” que “no dejen salir de Grecia” a los futbolistas, una “decisión que han tomado los clubes porque si sales igual no puedes volver” aunque lamentó que “algunos compañeros están solos” pues son “extranjeros que tienen fuera a la familia”, lo que no es su caso al vivir “en pareja”.

Julián cumple su "segundo año en el Aris de Salónica, un club grande e histórico con una afición que siempre arropa" y apuntó que vive "bien" en Grecia ya que lo consideró "un país parecido a España y además el inglés (idioma) te abre muchas puertas. Aquí lo habla todo el mundo".

El cancerbero andaluz dispone de “un ‘planning’ para entrenar en casa o fuera, donde uno quiera, incluso yendo a la ciudad deportiva, pero cada uno a horas diferentes para no que no se junten más de dos personas” y supone que “para mediados de mayo, se podrá continuar la Liga si la cosa no va a más”.