Nikola Mirotic ha apostado en Twitter sobre qué va a suceder con las competiciones deportivas aplazadas por culpa del coronavirus. El jugador del Barcelona de baloncesto ha contestado en esta red social a una encuesta del “Mundo Deportivo”, en la que preguntaba a los internautas su opinión sobre cuándo se iban a retomar las Ligas de fútbol y baloncesto.

Yo creo que se va a cancelar — Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) April 9, 2020

La pregunta concreta era: ¿Cuándo debería volver la competición? ¿En mayo, junio, julio o agosto? Y entonces el ex NBA contesta con un lacónico: “Yo creo que se va a cancelar”. No se sabe si el jugador tendrá información privilegiada, pero parece tener claro que no va a tener que ponerse las zapatillas ni una vez más en lo que resta de curso.