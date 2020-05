El 16 de mayo falleció en Moscú el doctor del CSKA, Roman Abzhelilov. El responsable médico del vigente campeón de la Euroliga murió por coronavirus con 44 años después de dos semanas hospitalizado. Su CSKA es uno de los equipos más reacios a la reanudación de la Euroliga que se votará a lo largo de la mañana del lunes en una reunión telemática en la que participarán los once clubes propietarios de la competición. Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahçe, Anadolu Efes, CSKA Moscú, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas y Olimpia Milán decidirán si el torneo se reanuda o los clubes pueden empezar a pensar ya en la próxima temporada.

La Euroliga es consciente de que una mayoría, no abrumadora, de los clubes no quiere regresar y de que una mayoría, casi unánime, de los jugadores no quiere reanudar la competición. En una reciente conferencia entre la organización y la Asociación de Jugadores (ELPA), la Euroliga pudo constatar que si por éstos fuera la temporada 2019/20 ya habría terminado. La clave de todo, a diferencia de lo que sucede con la ACB o con la NBA, es que son diez los países implicados y cada uno de ellos está en una fase diferente de la pandemia. En la reunión que arrancará a las 11:00 bastaría el voto de una mayoría simple (seis equipos) para resolver el futuro. El voto de calidad del director ejecutivo del torneo, Jordi Bartomeu, sólo aparecería en caso de empate y para eso sería necesaria al menos una abstención. El resultado de la reunión se trasladará a la Asamblea General para conocimiento y ratificación de los 18 clubes.

¿Y qué opinan los clubes? Para siete de los once propietarios (todos menos los españoles y el Maccabi) sus competiciones nacionales ya han terminado. Hay dos con mucho peso, CSKA y Maccabi, que lideran el no a la reanudación. En los rusos su presidente, el multimillonario Andrei Vatutin, aboga por pensar en la próxima temporada y en el Maccabi sus estadounidenses se han negado a regresar a Israel. El pesimismo también es notable en Milán y en los dos equipos turcos, Fenerbahçe y Anadolu Efes. Y el Zalgiris también ha reanudado el trabajo sin jugadores extranjeros.

Entre los clubes españoles con derecho a voto también se ve complicada la reanudación. “No soy optimista. Hay países como Rusia o Turquía que llevan un mes de retraso con respecto al resto de Europa en la lucha contra el coronavirus y eso hace difícil la reanudación del torneo”, afirma Juan Carlos Sánchez, el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid. Ante Tomic, el capitán del Barça, señala en la misma dirección: “Lo veo bastante complicado por el tema organizativo y porque son clubes de muchos países. La ACB es más fácil de organizar, es más sencillo”. “La cantidad de situaciones diferentes que hay en cada país lo hacen muy difícil. Soy bastante pesimista”, ha comentado Josean Querejeta, el jefe del Baskonia.

La Euroliga ha presentado a los clubes un protocolo sanitario de actuación y un formato consistente en la disputa del torneo en una sede burbuja con dos pabellones que albergarían los partidos sin público. Las candidaturas favoritas son Belgrado, la opción lituana (Kaunas-Vilna) y el dúo Atenas-Salónica. Las fechas abarcarían desde el 4 de julio (con lo que coincidiría con los últimos partidos de la ACB) hasta el 26. Se jugarían las seis jornadas que restan de la primera fase, 54 partidos en total, y los ocho primeros disputarían el torneo final. Sería con el mismo formato que nuestra Copa del Rey: cuartos (1º-8º, 2º-7º, 3º-6º y 4º-5º), semifinales y final a partido único. ¿Los problemas? Completar la primera fase supondría trasladar a los 18 equipos de 10 países diferentes y no completarla rebajaría considerablemente el número de partidos con lo que el operador televisivo rebajaría su aportación. Desde más de un club español se considera que lo mejor sería dejar atrás esta temporada y preocuparse de cómo y en qué condiciones se podría reanudar la próxima.