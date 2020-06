40.000 pesetas por ganar la cuarta Copa de Europa del Real Madrid

“Quiero recordar que por la victoria ante el Stade de Reims nos dieron a cada uno 35.000 ó 40.000 pesetas. Lo celebramos por todo lo alto y al terminar el partido, en el vestuario, Bernabéu nos dijo: ¡Sois cojonudos!”. Así rememoró José Emilio Santamaría en los medios del club la victoria del Real Madrid contra el equipo francés por 2-0 en la final de la Copa de Europa de 1959, celebrada ante 70.000 espectadores en Stuttgart. Este 3 de junio se cumplen 61 años de aquel triunfo que dio al Madrid su cuarto título europeo consecutivo.

Mateos y Di Stéfano, que también había marcado en las tres finales anteriores, lograron los tantos ante un Stade de Reims liderado por el formidable Just Fontaine, quien durante décadas fue el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Fue aquella la primera Copa de Europa ganada por Ferenc Puskas con el Madrid. El húngaro llegó pasado de peso al club y el entrenador, Luis Carniglia, no ocultó su preocupación por esa circunstancia: “No sé lo que podré hacer con este hombre”. Puskas, que no pudo disputar la final por lesión, fue decisivo en la histórica semifinal con el Atlético de Madrid, la primera en la que fue necesario un partido de desempate para decidir el finalista. El húngaro, nacionalizado español años después, llegó a formar junto a Kopa, Di Stéfano, Rial y Gento una de las mejores delanteras que se haya visto en un campo de fútbol.

El Madrid superó a Besiktas, Wiener y Atlético para llegar al partido decisivo contra el Stade de Reims, su rival también en la final de la primera edición de la Copa de Europa. Aquel lejano 3 de junio de 1959 el Madrid alineó a Domínguez; Marquitos, Santamaría, Zárraga; Santisteban, Ruiz; Kopa, Mateos, Di Stéfano, Rial y Gento.