Mesa redonda de la FIP sobre estadísticas en el mundo del pádel con tres expertos

Nueva charla de la Federación Internacional de Pádel a través de Youtube. En esta ocasión tendrá como protagonistas a tres personas muy relacionadas con el mundo del pádel.

Por un lado Nito Brea (ex entrenador de la pareja nº1 del mundo, ex jugador profesional y ex seleccionador de Argentina), junto con Diego Miller (presidente de la Federación Uruguaya de Pádel) y Eduardo Megías (socio fundador y CEO de PadelStat, herramienta que se ha empleado en el circuito profesional para analizar las estadísticas de los jugadores).

La charla se producirá este próximo sábado 6 de junio a las 19 horas (GMT +2) y te recomendamos que, si eres un fanático del deporte y te gusta aprender sobre uno de los aspectos más desconocidos del pádel, te unas a la misma.

Se hablará de la importancia que tienen los datos estadísticos en el deporte de la pala, cómo los estudian los jugadores y entrenadores y cómo hay que leer sus resultados, todo con el objetivo de ser mejor en la pista.