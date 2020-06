Fernando Simón ha vuelto a hablar de la cifra de muertos y del desfase entre la cifra oficial y la que dan otras estadísticas, que casi doblan las oficiales.

“No creo que sea sensato pregonar que tenemos 43.000 fallecidos con coronavirus”, ha dicho Simón y Reyes le ha contestado: “Ojalá lo peor de esta historia fueran las camisas de manga corta”, haciendo referencia a las camisas que suele vestir Simón, que han dado para muchas bromas.

“Precisamente por ser responsables y hacer honor a la verdad, cuando hay dudas y no hay certezas, hay que ponerlas sobre la mesa y no dar por sentado cosas que no se pueden comprobar ni apoyar con datos”, decía Simón.

La cifra de fallecidos por el coronavirus es uno de los grandes dramas de esta pandemia. Las cifras van cambiando porque varía el modo de contarlas y es imposible hacer una estadística fiable. Según Simón puede haber muertes de coronavirus sin diagnóstico, pero también que haya muertos por otras razones.