Cata Tenorio escoge nueva compañera para la ‘minigira de verano’

A pesar de que estamos todavía en ''modo cuarentena'', el mercado de cambios de pareja se ha movido como hubiese sido costumbre con el devenir normal de la temporada, pues es sabido de sobra que a mediados de años hay unos cuantos cambios.

En esta ocasión parece que no va a haber tantos y el que os contamos ha sido más bien obligado y no por los resultados. Hablamos de Cata Tenorio, quien debido al COVID-19 veía cómo su compañera y grana puesta, Julieta Bidahorria, se marchaba a su país, Argentina y todavía no ha podido volver.

Lo lento de la burocracia en muchos casos le ha obligado a buscarse sustituta de cara a los torneos que se celebrarán próximamente, a la 'gira de verano', y ha elegido a la vallisoletana Alicia Blanco Rojo, de 30 años, una jugadora de revés con amplia experiencia en el circuito.

De hecho, Alicia se ha trasladado durante unos días a Madrid para entrenar con su compañera e ir tomándole el aire a la táctica que realizarán en pista.

Así pues, tenemos nueva pareja en el apartado femenino, a la que deseamos mucha suerte.