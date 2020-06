Si usted tiene 25 millones de euros a su alcance puede comprar un club que ha sido seis veces campeón de Europa de baloncesto. El Panathinaikos está en venta. Su propietario, el multimillonario griego Dimitris Giannakopulos, ha puesto el cartel de “Se vende” después de llegar hace ocho años a uno de los históricos del baloncesto europeo. “Mi ciclo en el Panathinaikos ha terminado de manera irrevocable. Me voy con la cabeza alta, sabiendo que hemos puesto los cimientos del mejor equipo en la historia del deporte griego", aseguró en su despedida.

Giannokopulos, heredero del gigante farmacéutico heleno Vianex, afirma que durante su etapa al frente del club ha invertido más de 60 millones de euros y que desde que su padre accedió a la propiedad del PAO en 1987, la familia ha invertido más de 300 millones para ganar seis Euroligas. Los últimos años del club han estado lejos de la época dorada con Zeljko Obradovic en el banquillo. El Panathinaikos ha sido más veces noticia por sus enfrentamientos con los responsables de la Euroliga, con los árbitros y con el Olympiacos que por sus éxitos deportivos. “La gente está descontenta porque no hemos conseguido alcanzar la Final Four durante estos años. El problema no es que no hayamos ido, sino que no nos han dejado llegar hasta allí”, afirmó el dueño del club.

Para Giannakopulos, el responsable de la Euroliga, el español Jordi Bertomeu, es uno de sus enemigos íntimos. Está convencido de que la BCL (Basketball Champions League) y la FIBA “están preparadas” para superar a la Euroliga, una competición que el club griego más importante del siglo XXI ha decidido abandonar.