Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se ha convertido en un personaje famoso, un ídolo para muchos y uno de los grandes responsables de lo que ha sucedido en España para otros.

Su exposición mediática diaria ha provocado que genere sentimientos tan contradictorios y apasionados. Hasta se venden camisetas con su cara. “No me molesta”, ha indicado, para añadir que es “un halago” que la gente se preocupe por él y, “en muchos casos con mucho cariño”. Según ha explicado, ha recibido en estos meses “cartas y otras comunicaciones” de gente que le demuestra su “afecto” y espera “cuando tenga tiempo” poder responder a todos. “Para nada me molesta la fama, aunque cuando vas por la calle ya no es tan fácil moverse, pero estoy encantado”, ha indicado.

Incluso en el deporte despierta pasiones. Roberto Sotomayor, el atleta quizá más cercando a las posturas de izquierda, le defiende: “Puedo decir alto y claro que, con sus errores y sus aciertos, tener a Fernando Simón al frente del mayor desafío de nuestro país ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Y que quienes pretenden criminalizarle sólo serán recordados como unos miserables. GRACIAS D. Fernando”, ha escrito en Twitter.

Luis Figo, por ejemplo, piensa todo lo contrario: “Que rápido se ponen medallas!!”, escribió cuando se supo que Podemos quería condecorar a Fernando Simón por su labor contra el coronavirus. También Alfonso Reyes se acordó de él, irónicamente: "El reputado entrenador Fredy Simon (ídolo de masas en Wichita) le dijo a un jovencísimo Michael Jordan que empezaba a despuntar en su colegio: “Hey buddy... (Comienzo traducción simultánea) Majete, dedícate a otra cosa porque al baloncesto como mucho, meterás una o dos canastas”. Y añadió: “Ha surgido una corriente para incluir a Freddy en el Hall of Fame”, escribió.

Simón, mientras, pide que con su fama se ayude a la ONG". “Sé que hay camisetas y bolsas de playa”, ha reconocido. En este sentido, ha apuntado que lo que sí le gustaría es que estos negocios donaran una parte a las ONG.

“Me gustaría que, si se puede, y ya que mi imagen está ahí, donaran un pequeño porcentaje a ONG, si les viene bien”, ha concluido.